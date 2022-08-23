《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指低開１２點，報１９６４４點。最高升４４點報

１９７０１點，最低跌２７９點報１９３７７點。恒指收報１９５０３點，跌１５３點或

０﹒７８％。

按額度計算，北水全日淨流出２﹒９３億元，減少５９﹒８％。北水淨買入最多的個股依次

是中國海洋石油（００８８３）、華潤置地（０１１０９）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多

的依次是美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、中國移動（００９４１）。

主板成交８６６﹒３１億元增加４﹒３％。其中港股通成交１９３﹒９億元，佔總成交

２２﹒４％。



＊內地汽柴油價２４日凌晨起下調＊



根據國家發改委消息，新一輪成品油調價窗口將於今晚２４時開啟。本次油價調整具體情況

如下：國內汽、柴油價格每噸分別下調２０５元（人民幣．下同）及２００元。至此，油價迎來

五連降。據《央視》報道，大多數地區０號柴油將重返７元時代。

中國海洋石油升３﹒３６％報１０﹒１６元，北水淨買入５﹒１億元；華潤置地跌０﹒８％

報３０﹒９５元，北水淨買入１﹒８億元；李寧跌１﹒２％報６９﹒９元，北水淨買入１﹒３億

元。

美團跌１﹒４％報１６８﹒７元，北水淨賣出８﹒９億元；香港交易所跌０﹒７９％報

３２７﹒４元，北水淨賣出３億元；中國移動跌０﹒８５％報５２﹒４５元，北水淨賣出２﹒２

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ５﹒０９

華潤置地 （０１１０９） １﹒７７

李寧 （０２３３１） １﹒２８

長城汽車 （０２３３３） １﹒１４

快手 （０１０２４） ０﹒６２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －８﹒９０

香港交易所 （００３８８） －２﹒９５

中國移動 （００９４１） －２﹒１７

藥明生物 （０２２６９） －１﹒６０

騰訊控股 （００７００） －０﹒９３

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