《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平致電慰問日本首相岸田文雄

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國家主席習近平２２日致電日本首相岸田文雄，就岸田文雄感染新冠病毒致以慰問。習近平表示

，得知岸田首相感染新冠病毒，我謹向你表示誠摯問候，望你早日康復。



人行：保持貸款總量增長穩定性

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人行行長易綱２２日主持召開部分金融機構座談會。會議強調，要保持貸款總量增長的穩定性，

增加對實體經濟貸款投放，保障房地產合理融資需求，依法合規加大對平台經濟重點領域的金融

支持，用好政策性開發性金融工具。



適配高質量發展，多層次資本市場精準落子

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創業板改革並試點註冊制即將迎來兩周年。截至８月２２日，註冊制下創業板新增上市公司已逾

３５０家，累計首發募資超過３２００億元人民幣，培育壯大了一批引領經濟轉型的優質創新企

業，服務創新經濟發展的「創業板力量」充分釋放。





《上海證券報》



保持貸款總量增長穩定性，保障房地產合理融資需求

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人行２２日召開部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會。會議指出，中國經濟延續恢復發展態勢

，但仍有小幅波動。當前正處於經濟回穩最吃勁的節點，必須以時不我待的緊迫感，鞏固經濟恢

復發展基礎。



ＬＰＲ年內三降，非對稱下調寓政策深意

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人行２２日授權全國銀行間同業拆借中心公布最新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）：１年期

ＬＰＲ為３﹒６５％，較前值下調５個點子；５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，較前值下調１５個

點子。



擴內需穩外需謀創新，經濟大省扎實發力「挑大梁」

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近一時期，部分經濟大省對「勇挑大梁」的具體舉措作出部署，出台進一步穩增長的措施，通過

穩投資、擴內需、穩外貿等夯實經濟發展基礎，並加快培育數字經濟等新的經濟增長點。





《證券時報》



人行：保持貸款總量增長的穩定性

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人行行長、國務院金融委辦公室主任易綱２２日主持召開部分金融機構座談會。會議強調，要增

加對實體經濟貸款投放，進一步做好對小微企業、綠色發展、科技創新等領域的信貸支持工作。

要保障房地產合理融資需求。



８月ＬＰＲ非對稱下調，助力實體經濟降成本穩樓市

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人行２２日授權全國銀行間同業拆借中心公布了新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）。其中，１

年期ＬＰＲ為３﹒６５％，上月為３﹒７％；５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，上月為４﹒４５％

。專家指，ＬＰＲ非對稱下調，將對降低實體經濟融資成本發揮積極作用。



貨幣政策發力穩經濟，降準降息仍有空間

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年內個人按揭貸款利率的進一步下調仍有空間，這既可以通過５年期以上ＬＰＲ繼續下行來實現

，也可以通過適當調整房地產金融政策，如放寬按揭貸款利率加點下限來讓利於民。（ｌｃ）

