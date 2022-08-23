《經濟通通訊社２３日專訊》中信證券最新發表報告認為，經濟恢復的斜率再次放緩，市場

已經開啟切換，賽道內從高估值切向低估值，建議繼續堅持均衡配置，重心轉向偏冷門行業。

首先，夏季工業用電緊張以及全國範圍內散點疫情可能進一步影響經濟恢復斜率，房地產市

場修復依舊遲緩，紓困力度加碼預期開始升溫。

其次，近期政策上密集督導前期穩增長舉措落實，並針對性加大財政貨幣力度，地產領域紓

困政策正加力，穩信用、保交付、促需求同步發力。

從市場層面來看，賽道板塊熱度已經達到頂峰，缺乏增量資金承接的情況下難以維繫，近期

密集出現冷門行業個股中報超預期，對行業的偏見導致定價錯誤普遍存在，此輪高切低料是賽道

內高估值切低估值，行業間熱門高波動切冷門低波動。

中信證券建議，成長製造領域關注持續調整、明年有估值切換空間的白馬龍頭，以及標籤屬

性較弱、估值性價比仍較高的化工新材料；醫藥行業關注醫療器械和創新藥；消費板塊關注受損

行業的緩慢修復（航空、酒店、影視），以及維持高景氣的細分行業。（ｄｗ）



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