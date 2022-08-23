《鍾之日記》８月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場憂慮美國聯儲局主席鮑威爾於本周稍後的全球央行年會演說中放鷹，美國１０年期債息

升破３厘關口，美股隔晚急跌，道指一度瀉近７００點；拖累香江魚缸續受壓，今日曾挫近

２００點，創逾３個月低位，收市企１９５００點。

恒指今早低開１２點，報１９６４４，早段一度止跌回升，最多升４４點，高見１９７０１

，但沽盤再度出現，大市升勢不保，最多跌１９３點，低見１９４６３，臨近午市跌幅削半。不

過人民幣走弱，Ａ股軟，加上美道指期貨亦向下，午後跌幅擴大，一度挫２７０點，低見

１９３８６，為５月１０日後最低。尾市跌幅收窄，恒指收市跌１５３點或０﹒７８％，報

１９５０３。國指跌４６點或０﹒６９％，報６６４８；科指跌０﹒３％報４１４１。大市全日

成交８６６﹒３１億元。

騰訊（００７００）收市升０﹒７％，安踏（０２０２０）中午公布中期純利按年跌

６﹒６％，派息則按年增３﹒３％，收市升４％，為表現最好藍籌。



＊人行寬鬆貨幣政策沒提振，滬指微跌１點＊



人民銀行召開部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，強調主要金融機構特別是國有大型銀

行要保持貸款總量增長的穩定性，增加對實體經濟貸款投放，保障房地產合理融資需求。不過，

據《彭博》最新報道，中國的銀行業正在採用不同尋常的做法以誇大貸款，因為銀行難以滿足政

府的要求，向受新冠疫情封控、房地產市場困境困擾的經濟體注入更多信貸。一些國有銀行向企

業展延貸款，然後允許這些企業以相同的利率存入資金；亦有銀行通過短期融資安排相互借款，

這些安排可以被粉飾為新貸款，從而增加貸款數字。

人行寬鬆貨幣政策未能持續提振滬深股市，今早先低開後升跌爭持，多個權重板塊偏軟，但

在能源及券商股拉漲下，滬綜指全日悶跌０﹒０５％收場，報３２７６﹒２２點，深成指跌

０﹒４％，創業板指升０﹒０５％。兩市全日成交１００２４億元人民幣，為連續６個交易日破

萬億人民幣，按日跌２﹒３％，留意資金從陸股通淨流出超過９２億元人民幣。



＊吉利插７％，管理層稱未確定四川廠房會否再停產＊



內地持續受高溫影響，多間上市公司均要求停產限電。吉利（００１７５）管理層表示，在

上周停產了四天，不確定是否會進一步停產，並提到若只停產這四日，對四川省和重慶市的零件

供應影響將為有限。吉利連跌２日，今日一路走低，收市跌６﹒３％，報１６﹒１６元，為跌幅

最大的藍籌。

其他汽車股整體受壓。長汽（０２３３３）旗下哈弗品牌總經理李曉銳稱，２０３０年哈弗

將正式停售燃油車，昨日急升的長汽今日回吐４﹒３％；廣汽（０２２３８）也降２﹒２％；北

汽（０１９５８）下滑１％；小鵬（０９８６８）挫２﹒２％；蔚來（０９８６６）降０﹒３％

；但理想汽車（０２０１５）回升０﹒８％。

據比亞迪（０１２１１）汽車官方微博消息，比亞迪護衛艦０７將於３天後在中國成都車展

３號館ＢＹＤ展台亮相。據其微博可見，護衛艦０７為公司重磅ＳＵＶ，車身以海洋為主題。但

股價連跌４日，再下滑１﹒８％，報２７３元。



＊兩內銀業績不佳累股價，信貸收縮不良增＊



招商銀行（０３９６８）公布，截至６月３０日止中期盈利約６９４﹒２億元人民幣，同比

增長１３﹒５２％，每股盈利２﹒６７元人幣，不派中期股息。號稱「零售之王」的招商銀行業

績並不亮眼，半年報當中零售金融業務營業收入９６２﹒８９億元人幣，遠遜該行預期，零售貸

款餘額３﹒０４萬億元人幣，按年增幅僅３﹒４％，增速同比有所下降。王良表示，今年受到信

用卡和按揭貸款雙重收縮的影響，上半年零售貸款增速不達預期，但是不改變該行今後進一步加

大零售信貸配置、加大零售業務投入的戰略。

至於郵儲銀行（０１６５８）半年績亦不佳，第二季純利按年升１１﹒８％，較首季升

１７﹒８％大幅放緩，表現略低於預期，盡管不良貸款率按季僅升１點子至０﹒８３％，惟房地

產業資產質素轉差顯著，不良率由去年底的０﹒０２％惡化至１﹒０１％，不良額從去年底的

２２００萬元人幣大增８０﹒５倍。

招行全日股價跌２﹒６％，報３９﹒１元，郵儲行更瀉５﹒９％，報４﹒５９元；其他內銀

股方面，建行（００９３９）跌１﹒２％，中行（０３９８８）跌１﹒１％，工行

（０１３９８）跌１％，農行（０１２８８）跌０﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

