《經濟通通訊社２３日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，截至６

月３０日止中期盈利約６９４﹒２億元（人民幣．下同），同比增長１３﹒５２％，每股盈利

２﹒６７元，不派中期股息。招行行長王良表示，上半年的經營雖然有隱憂，但是實現了預期的

經營目標。

號稱「零售之王」的招商銀行，半年報當中零售金融業務營業收入９６２﹒８９億元，遠遜

該行預期，零售貸款餘額３﹒０４萬億元，按年增幅僅３﹒４％，增速同比有所下降。王良表示

，今年受到信用卡和按揭貸款雙重收縮的影響，上半年零售貸款增速不達預期，但是不改變該行

今後進一步加大零售信貸配置、加大零售業務投入的戰略。

招商銀行跌０﹒８％，報３３﹒３４元；城商行股價偏軟，寧波銀行（深：００２１４２）

跌２﹒１％，成都銀行（滬：６０１８３８）跌１﹒６％，張家港行（深：００２８３９）跌

１﹒４％，蘇農銀行（滬：６０３３２３）跌１﹒２％，杭州銀行（滬：６００９２６）跌

１﹒１％，江蘇銀行（滬：６００９１９）、南京銀行（滬：６０１００９）跌１％。（ｅｙ）

