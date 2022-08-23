《經濟通通訊社２３日專訊》皇氏集團（深：００２３２９）公告，公司持股４５％的皇氏
農光互補（廣西）科技有限公司與安徽省阜陽經開區管委會簽署投資協議書，以農光互補公司牽
頭在安徽省阜陽經開區管委會轄區內新設立公司作為投資主體，在安徽省阜陽經濟技術開發區投
資建設２０ＧＷ Ｔｏｐｃｏｎ超高效太陽能電池和２ＧＷ組件項目，總投資約１００億元（人
民幣．下同）。
跨界投資刺激皇氏集團升一成漲停，報９﹒８９元。
＊奶業龍頭涉足光伏推動「互補」＊
資料顯示，皇氏集團本是廣西奶業龍頭，２０１０年於深交所上市，當時是國內乳品行業第
四家Ａ股上市公司，皇氏集團目前乳制品、食品相關業務營收佔比為８０﹒５７％，這和光伏、
新能源完全不搭邊。
對此，皇氏集團早前在投資者互動平台表示，公司涉足光伏產業，主要是為了充分利用現有
的及未來新建的廠房、牧場進行光伏資源利用和開發，推動「農光互補」、「牧光互補」，此項
舉措可降低公司的牧場建設成本及租金成本，為公司帶來新的利潤增長點，助力鄉村振興以及「
碳達峰、碳中和」目標的實現。
據了解，公司自去年就開始探索農光互補、牧光互補業務模式，２０２１年年報中，皇氏集
團將實現低碳和可持續發展上升到戰略高度。（ｃａ）
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