《經濟通通訊社２３日專訊》皇氏集團（深：００２３２９）公告，公司持股４５％的皇氏

農光互補（廣西）科技有限公司與安徽省阜陽經開區管委會簽署投資協議書，以農光互補公司牽

頭在安徽省阜陽經開區管委會轄區內新設立公司作為投資主體，在安徽省阜陽經濟技術開發區投

資建設２０ＧＷ Ｔｏｐｃｏｎ超高效太陽能電池和２ＧＷ組件項目，總投資約１００億元（人

民幣．下同）。

跨界投資刺激皇氏集團升一成漲停，報９﹒８９元。



＊奶業龍頭涉足光伏推動「互補」＊



資料顯示，皇氏集團本是廣西奶業龍頭，２０１０年於深交所上市，當時是國內乳品行業第

四家Ａ股上市公司，皇氏集團目前乳制品、食品相關業務營收佔比為８０﹒５７％，這和光伏、

新能源完全不搭邊。

對此，皇氏集團早前在投資者互動平台表示，公司涉足光伏產業，主要是為了充分利用現有

的及未來新建的廠房、牧場進行光伏資源利用和開發，推動「農光互補」、「牧光互補」，此項

舉措可降低公司的牧場建設成本及租金成本，為公司帶來新的利潤增長點，助力鄉村振興以及「

碳達峰、碳中和」目標的實現。

據了解，公司自去年就開始探索農光互補、牧光互補業務模式，２０２１年年報中，皇氏集

團將實現低碳和可持續發展上升到戰略高度。（ｃａ）

