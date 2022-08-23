《經濟通通訊社２３日專訊》四連板的中南文化（深：００２４４５）收到深交所關注函，

要求公司就早前公布的跨界設立光伏領域子公司一事進行詳細說明。

中南文化早段挫３﹒７％，報３﹒４１元（人民幣．下同）。

中南文化１７日發布《關於投資設立控股子公司暨關聯交易的公告》，擬與關聯法人蘇龍熱

電、江陰熱電共同出資設立江陰國聯新能源有限公司。新公司注冊資本為１億元，其中，中南文

化擬以現金方式認繳出資５１００萬元，佔注冊資本５１％。中南文化表示，此次對外投資設立

控股子公司是響應國家號召，邁出新能源轉型發展的第一步，此舉將為公司未來持續發展注入新

的動能，進一步增強公司盈利能力，推動公司進入高質量發展的快車道。

消息引發市場關注。８月１７日至８月２２日期間，中南文化連續錄得４個漲停板。深交所

２２日向中南文化發出關注函表示，關注到公司股票連續多個交易日漲停，以及公司將設立控股

子公司，涉及光伏開發、建設和運營的公告，要求公司結合相關框架協議的具體內容，補充說明

本次投資參與方的具體出資額、出資時間安排，後續建設及運營開展的資金是否充足，是否需經

相關主管部門審批，論證建設及運營的時間安排，詳細論證說明此次投資事項對公司近期經營業

績是否具備實質性影響。（ｃａ）

