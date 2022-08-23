《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市交通會發布《上海市智能網聯汽車

示範運營實施細則（試行）（徵求意見稿）》，規範上海市智能網聯汽車示範運營活動。《細則

》於８月２２日至８月３１日公開徵求意見。

《細則》提出，上海智能網聯汽車示範運營工作將分場景實施、分階段推進、分批次投放的

步驟實施，確保安全有序、風險可控。優先支持有駕駛人的智能出租、智能公交、智能重卡等開

展示範運營活動。在法律法規完備、相關申請主體運營組織、車輛技術能力達到一定條件後，支

持在上海市特定路段或封閉區域內開展高等級智能網聯汽車示範運營活動。

其中，智能出租示範運營的申請主體，應在道路測試及示範應用階段達到相應條件。包括在

開放道路測試階段自動駕駛累計里程不少於２０萬公里，且單車自動駕駛里程不少於５０００公

里，完全覆蓋所聲明行駛區域道路。在擬示範運營區域內完成由第三方機構隨機指定和監督的

１０次以上載客示範應用，且未發生人工接管、未發生主責的交通事故和無交通違法行為。

智能公交示範運營的申請主體，應在開放道路測試階段自動駕駛累計里程不少於１﹒５萬公

里，且單車自動駕駛里程不少於３０００公里。在擬示範運營線路上完成由第三方隨機指定和監

督的１０次以上載客示範應用，且未發生人工接管、未發生主責的交通事故和無交通違法行為。

另外，上海市還鼓勵開展智能清掃、智能配送、智能零售、智慧車列、智能小巴等創新應用

，提供應用場景，探索商業路徑。

