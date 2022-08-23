《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》人民銀行２２日召開部分金融機構貨幣信

貸形勢分析座談會。國家開發銀行、農業發展銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行

、郵儲銀行主要負責人出席。

會議強調，主要金融機構特別是國有大型銀行要保持貸款總量增長的穩定性，增加對實體經

濟貸款投放，保障房地產合理融資需求。政策性開發性銀行要用好政策性開發性金融工具，加大

對網絡型基礎設施建設等重點領域的支持力度，盡快形成實物工作量，並帶動貸款投放。



＊易綱：疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全＊



人民銀行行長易綱主持座談會，他指出，中國經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。當

前正處於經濟回穩最吃勁的節點，必須以時不我待的緊逼感，鞏固經濟恢復發展基礎。金融系統

要進一步提高政治站位，增強責任感，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，

將黨中央、國務院各項決策部署落實落細，保持經濟運行在合理區間，以實際行動迎接黨的二十

大勝利召開。



＊加大對平台經濟重點領域的金融支持＊



會議強調，主要金融機構特別是國有大型銀行要強化宏觀思維，充分發揮帶頭和支柱作用，

保持貸款總量增長的穩定性。要增加對實體經濟貸款投放，進一步做好對小微企業、綠色發展、

科技創新等領域的信貸支持工作。要保障房地產合理融資需求。要依法合規加大對平台經濟重點

領域的金融支持。

政策性開發性銀行要用好政策性開發性金融工具，加大對網絡型基礎設施建設、產業升級基

礎設施建設、城市基礎設施建設、農業農村基礎設施建設、國家安全基礎設施建設等重點領域相

關項目的支持力度，盡快形成實物工作量，並帶動貸款投放。要堅持市場化、法治化原則，統籌

信貸平穩增長和防範金融風險之間的關係。

會議認為，今年以來，各主要金融機構主動擔當作為，加大信貸投放力度，有力支持了二季

度經濟實現正增長。１－７月新增人民幣貸款１４﹒４萬億元人民幣，同比多增５１６１億元。

７月末，Ｍ２、社會融資規模、人民幣貸款餘額增速均保持在１０％以上。貸款利率續下降，１

－７月企業貸款利率４﹒２９％，同比下降０﹒３４個百分點。

