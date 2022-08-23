《經濟通通訊社２３日專訊》中國銀行間市場交易商協會昨日發布的自律處分信息顯示，湖

南湘科控股、梧州東泰、貴州水投、成都羊安新城四家發行人在債務融資工具存續期間，未能按

期披露定期財務信息，決定對四家發行人分別予以自律處分措施。

其中，由於湘科控股未能按期披露２０２１年年度報告和２０２２年一季度財務報表，交易

商協會對公司予以通報批評，責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改；對公司

法定代表人、董事長金銀國予以通報批評。

梧州東泰因未能按期披露２０２１年年度報告，交易商協會對公司予以通報批評，責令其針

對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改；對公司信息披露事務負責人、法定代表人、董

事長羅兆昌予以通報批評。

貴州水投因未能按期披露２０２２年一季度財務報表，交易商協會對公司予以誡勉談話，責

令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改；對公司信息披露事務負責人、總會計師

葉江玫予以誡勉談話。

羊安新城因未能按期披露２０２２年一季度財務報表，交易商協會對公司予以誡勉談話，責

令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改；對公司法定代表人、董事長常文第予以

誡勉談話。（ｌｃ）

