《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》引述消息人士報道，人民銀行和財政部計劃通過兩

間政策性銀行提供約２０００億元人民幣的專項借款，支持推進「保交樓」，化解大量房地產項

目難以按時交付的風險。

知情人士稱，兩家指定的政策性銀行包括國家開發銀行和農業發展銀行，提供的專項借款資

金被明確只能用於出險房企已售且交付逾期、或即將逾期的住宅項目。

上周五（１９日）《新華社》報道，住建部、財政部、人行等部門出台措施，通過政策性銀

行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，但並未披露具體安排。該計劃將是迄今

為止，監管部門為紓困房地產市場所做的最大力度的實際資金支持。

事實上，人民銀行昨日召開了部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會。國家開發銀行、農業

發展銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行主要負責人出席。會議強調，

主要金融機構特別是國有大型銀行要保持貸款總量增長的穩定性，保障房地產合理融資需求。政

策性開發性銀行要用好政策性開發性金融工具，加大對網絡型基礎設施建設等重點領域的支持力

度，盡快形成實物工作量，並帶動貸款投放。（ｄｗ）

