《經濟通通訊社２３日專訊》家居用品企業富安娜（深：００２３２７）理財踩雷，購買的

逾１億元（人民幣．下同）中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０）固定收益類理財產品

逾期兌付。富安娜董事長秘書最新回應稱，公司以閒置的自有資金做理財，在途理財資金沒有到

期的還有１２個億元，基本上全部是結構性存款和大額存單，安全性較高。「溝通時（中信）說

抵押資產物比較足，而且涉及到北大資產重組事項，還是比較相信中信，希望盡快兌付本金和收

益。」

富安娜在盤前的公告中提到，公司於２０２１年３月１９日購買１﹒２億元，期限１２個月

的富安１號，到期日為今年３月１９日，但截至公告日，共收到產品本金１３５０萬元，剩餘產

品本金１０６５０萬元及投資收益到期未兌付。基於非保本理財產品的性質，存本息不能全部兌

付的風險。

據資料顯示，富安１號持倉為東方紅貨幣Ｂ和北大資源杭州海港城。公告中特別提到，北大

資源杭州海港城項目債務人浙江藍德置業發展有限公司早已實質違約，且２０１９年和２０２０

年審計報告均被中匯會計師事務所出具保留意見。而為降低風險，公司多次溝通要求中信證券先

行兌付２０００萬元貨幣基金，但中信證券僅在２０２２年４月１４日兌付１３５０萬元給公司

，未兌付的６５０萬元貨幣基金中信證券未做出合理解釋。

富安娜目前跌１﹒５％，報７﹒３元，中信證券Ａ跌０﹒０５％。（ｄｗ）

