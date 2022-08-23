《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行２２日召開部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，

國家開發銀行、農業發展銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行主要負責

人出席。會議強調，主要金融機構特別是國有大型銀行要保持貸款總量增長的穩定性，增加對實

體經濟貸款投放，保障房地產合理融資需求。政策性開發性銀行要用好政策性開發性金融工具，

加大對網絡型基礎設施建設等重點領域的支持力度，盡快形成實物工作量，並帶動貸款投放。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，從近期公布數據看，房地產市場處於企穩復甦

的關鍵階段。強調保障房地產合理融資需求，支持房地產市場回歸常態，意味著房地產短期流動

性壓力有望逐步緩解，融資環境逐步改善。而落實好政策性開發性金融工具，可以撬動更多社會

資金加強項目建設保障。其中，網絡型基礎設施建設，主要涉及水利、電力能源、交通、信息等

方面的基礎設施，這些底層基礎設施具有基礎性和戰略性，是中國經濟長遠健康發展的重要支撐

，有利於提升經濟運行效率和經濟運行安全。

會議又提及，要依法合規加大對平台經濟重點領域的金融支持。周茂華認為，國內平台經濟

已進入規範發展的新階段。通過加大對平台經濟重點領域的金融支持，有利於進一步促進平台經

濟規範健康發展，發揮平台經濟在就業和消費領域帶動作用的同時助力數字經濟發展。（ｗｌ）

