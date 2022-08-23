《經濟通通訊社２３日專訊》農業農村部網站２２日發布的《對十三屆全國人大五次會議第

２３９５號建議的答復》，公布了農業農村部經商國家發改委、生態環境部、海關總署，答復全

國人大代表史玉東提出的「關於加強政策調控推動中國奶業持續穩定發展的建議」的具體內容。

其中，關於推動建立大包奶粉收儲機制方面，農業農村部在上述答復中指出，目前中國儲備制度

主要針對糧食、生豬等關係國計民生的戰略物資。盡管當前國內生鮮乳供需存在季節性、區域性

不平衡問題，但整體上處於供不應求狀態，國家建立奶粉儲備機制的必要性和時機尚需深入研究

。

農業農村部同時表示，目前，農業農村部正會同發改委、工信部、財政部等相關部門，進一

步研究完善奶業相關政策，擬通過鼓勵發展奶酪加工、支持奶農發展乳製品加工等措施，緩解季

節性、區域性生鮮乳供需不平衡問題，推動國內奶業持續健康發展。

Ａ場乳製品股未見大異動，熊貓乳品（深：３００８９８）彈２％，天潤乳業

（滬：６００４１９）揚１﹒２％，燕塘乳業（深：００２７３２）微升０﹒１％；不過，妙可

藍多（滬：６００８８２）瀉３﹒３％，光明乳業（滬：６００５９７）跌１﹒４％，伊利股份

（滬：６００８８７）亦軟０﹒９％。（ｗｌ）

