《經濟通通訊社２３日專訊》美聯儲局持續釋放偏鷹訊號，美股隔晚急跌，昨日ＬＰＲ下調

滬深股市稍升後今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１％，報３２７４﹒４３點，深綜

指低開０﹒２％，日化股造好，軍工、建材股走低。

人民銀行召開部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，強調主要金融機構特別是國有大型銀

行要保持貸款總量增長的穩定性，增加對實體經濟貸款投放，保障房地產合理融資需求。政策性

開發性銀行要用好政策性開發性金融工具，加大對網絡型基礎設施建設等重點領域的支持力度，

盡快形成實物工作量，並帶動貸款投放。

另據《彭博》引述消息人士報道，人民銀行和財政部計劃通過兩間政策性銀行提供約

２０００億元（人民幣．下同）的專項借款，支持推進「保交樓」，化解大量房地產項目難以按

時交付的風險。

人民銀行連續第２０日進行２０億元７天期逆回購操作，完全對沖到期量。人民銀行昨日將

五年期以上ＬＰＲ下調１５個基點，據報多地銀行首套房貸款利率隨５年期以上ＬＰＲ進行下調

，目前北上廣深四大一線城市首套房貸款利率均降至５％以下；官媒發表文章分析稱，鑑於９－

１２月ＭＬＦ到期量較大，不排除接下來人行通過降準的方式釋放長期低成本流動性予以一定規

模的置換，還可能在ＭＬＦ等政策性利率不動的情況下，引導ＬＰＲ繼續下行。（ｅｙ）

