《經濟通通訊社２３日專訊》美聯儲持續釋放偏鷹訊號，美股隔晚急跌，人行寬鬆貨幣政策

未能持續提振滬深股市，今早先低開後升跌爭持，多個權重板塊偏軟，但在能源及券商股拉漲下

，滬綜指半日悶升０﹒１８％，報３２８３﹒６５點，深成指跌０﹒２５％，創業板指升

０﹒１４％。交投持續回落，兩市半日成交６２９６億元（人民幣．下同），較上日（２２日）

同時段成交少５﹒４％。

人民銀行召開部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，強調主要金融機構特別是國有大型銀

行要保持貸款總量增長的穩定性，增加對實體經濟貸款投放，保障房地產合理融資需求。政策性

開發性銀行要用好政策性開發性金融工具，加大對網絡型基礎設施建設等重點領域的支持力度，

盡快形成實物工作量，並帶動貸款投放。

另據《彭博》引述消息人士報道，人民銀行和財政部計劃通過兩間政策性銀行提供約

２０００億元的專項借款，支持推進「保交樓」，化解大量房地產項目難以按時交付的風險。



＊地產股不受提振＊



儘管利好盡出，但房地產板塊經歷兩日小升後今早再回落，其中陽光城

（深：０００６７１）挫２﹒５％，藍光發展（滬：６００４６６）跌１﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）、招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒５％，保利發展

（滬：６０００４８）軟０﹒９％。

同樣下跌的還有白酒股，口子窖（滬：６０３５８９）挫２﹒１％，蘭州黃河

（深：０００９２９）跌１﹒９％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒６％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌１﹒５％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌０﹒７％。



＊高溫持續煤炭股領升＊



華中地區乾旱高溫天氣持續，未來將繼續面對電力供應緊缺問題，甚至影響到當地公共設施

，例如成都地鐵站近日開啟「省電」模式運作，調暗站內照明設備並調整月台及車廂內空調溫度

。煤炭股拉漲，華陽股份（滬：６００３４８）飆７﹒５％，平煤股份（滬：６０１６６６）漲

５％，兗礦能源（滬：６００１８８）升４﹒２％，山煤國際（滬：６００５４６）升３﹒３％

，中煤能源（滬：６０１８９８）升２﹒２％，安源煤業（滬：６００３９７）走高２﹒１％。

（ｅｙ）

