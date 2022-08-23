《經濟通通訊社２３日專訊》美聯儲持續釋放偏鷹訊號，美股隔晚急跌，人行寬鬆貨幣政策

未能持續提振滬深股市，今早先低開後升跌爭持，多個權重板塊偏軟，但在能源及券商股拉漲下

，滬綜指全日悶跌０﹒０５％收場，報３２７６﹒２２點，深成指跌０﹒４％，創業板指升

０﹒０５％。兩市全日成交１００２４億元（人民幣．下同），為連續６個交易日破萬億，按日

跌２﹒３％，留意資金從陸股通淨流出超過９２億元。

人民銀行召開部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，強調主要金融機構特別是國有大型銀

行要保持貸款總量增長的穩定性，增加對實體經濟貸款投放，保障房地產合理融資需求。

不過，據《彭博》最新報道，中國的銀行業正在採用不同尋常的做法以誇大貸款，因為銀行

難以滿足政府的要求，向受新冠疫情封控、房地產市場困境困擾的經濟體注入更多信貸。一些國

有銀行向企業展延貸款，然後允許這些企業以相同的利率存入資金；亦有銀行通過短期融資安排

相互借款，這些安排可以被粉飾為新貸款，從而增加貸款數字。



＊零售之王失利，股民沽貨走＊



儘管利好盡出，但房地產板塊經歷兩日小升後今早再回落，其中藍光發展

（滬：６００４６６）跌３﹒２％，陽光城（深：０００６７１）挫２﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）跌１﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒１％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌１％。

招商銀行（滬：６０００３６）公布，截至６月３０日止中期盈利約６９４﹒２億元，同比

增長１３﹒５２％，每股盈利２﹒６７元，不派中期股息。招商銀行有「零售之王」的稱號，不

過上半年該行零售金融業務表現遠遜該行預期，零售貸款餘額增速同比有所下降。王良表示，今

年受到信用卡和按揭貸款雙重收縮的影響，上半年零售貸款增速不達預期，但是不改變該行今後

進一步加大零售信貸配置、加大零售業務投入的戰略。招商銀行跌１﹒６％。

城商行股價偏軟，寧波銀行（深：００２１４２）挫３﹒２％，成都銀行

（滬：６０１８３８）跌１﹒９％，張家港行（深：００２８３９）跌１％，常熟銀行

（滬：６０１１２８）跌０﹒９％，杭州銀行（滬：６００９２６）跌０﹒８％。



＊外資流出白酒腳軟，燃氣股炒作＊



外資大幅流出，釀酒板塊捱沽，重慶啤酒（滬：６００１３２）挫３﹒２％，青島啤酒

（滬：６００６００）、蘭州黃河（深：０００９２９）跌２﹒３％，五糧液

（深：０００８５８）跌２％，洋河股份（深：００２３０４）跌１﹒９％，貴州茅台

（滬：６００５１９）跌１﹒３％。

俄羅斯宣布北溪天然氣管道將自本月３１日起停工３天以進行日常維護，市場擔憂完工後可

能無法按計劃恢復服務。燃氣股被炒作，南京公用（深：０００４２１）、長春燃氣

（滬：６００３３３）、國新能源（滬：６００６１７）、德龍匯能（深：０００５９３）集體

漲停，新奧股份（滬：６００８０３）漲９﹒３％，新天然氣（滬：６０３３９３）升５﹒９％

。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１６１﹒０８ －０﹒４９

上證綜合指數 ３２７６﹒２２ －０﹒０５ ４１８３﹒１２

深證綜合指數 ２２２７﹒３８ －０﹒０４ ５８３９﹒８１

上證Ｂ股指數 ３１０﹒３１ ＋０﹒５０ ２﹒８９

深證Ｂ股指數 １２３９﹒１４ －０﹒５８ ０﹒８６

上證１８０指數 ８６３０﹒４７ －０﹒５４

上證３８０指數 ６２０４﹒２５ ＋０﹒１２

深證成份指數 １２４５５﹒１５ －０﹒４０

中小創新指數 ２５８６﹒４６ ＋０﹒５６

深圳創業板指數 ２７８０﹒３１ ＋０﹒０５

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