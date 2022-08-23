《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１％，報８６６８﹒５９點，上證

３８０指數半日升０﹒１８％，報６２０７﹒８３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５５１﹒３７億元，賣盤超買盤，

淨流出３１﹒３７億元。

人行昨日召開部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，強調主要金融機構特別是國有大型銀

行要保障房地產合理融資需求；另據《彭博》報道，人行和財政部計劃通過兩間政策性銀行提供

約２０００億元人民幣的專項借款推進「保交樓」，惟消息仍難提振Ａ股房地產板塊表現，宋都

股份（滬：６０００７７）跌３﹒１％，萬通發展（滬：６００２４６）跌２﹒４％，藍光發展

（滬：６００４６６）跌１﹒９％。

俄羅斯宣布北溪天然氣管道將自本月３１日起停工３天以進行日常維護，市場擔憂完工後可

能無法按計劃恢復服務。Ａ場供氣供熱板塊跟炒，國新能源（滬：６００６１７）、長春燃氣

（滬：６００３３３）漲停，新奧股份（滬：６００８０３）升７﹒７％。

外資半日經陸股通淨流出５７﹒６億元，白酒股走低，口子窖（滬：６０３５８９）跌

２﹒１％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌１﹒７％，金徽酒（滬：６０３９１９）跌

１﹒４％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌１﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

