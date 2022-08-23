《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５４％，報８６３０﹒４７點，

上證３８０指數收升０﹒１２％，報６２０４﹒２５點。

俄羅斯宣布北溪天然氣管道將自本月３１日起停工３天以進行日常維護，市場擔憂完工後可

能無法按計劃恢復服務。Ａ場供氣供熱板塊今日領漲，國新能源（滬：６００６１７）、長春燃

氣（滬：６００３３３）漲停，新奧股份（滬：６００８０３）升９﹒３％。

持續高溫天氣導致西南等地水電出力受阻，短期內火電作用凸顯，多地未來數年內規劃新增

火電，電煤保供仍值得重視，持續關注煤炭板塊預期修復。煤炭板塊持續走強，華陽股份

（滬：６００３４８）升７﹒３％，平煤股份（滬：６０１６６６）升６﹒１％，山煤國際

（滬：６００５４６）升３﹒１％。

人行昨日召開部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，強調主要金融機構特別是國有大型銀

行要保障地產合理融資需求；另據《彭博》報道，人行和財政部計劃通過兩間政策性銀行提供約

２０００億元人幣的專項借款，支持推進「保交樓」，消息仍難提振Ａ股房地產板塊表現，宋都

股份（滬：６０００７７）跌３﹒７％，萬通發展（滬：６００２４６）跌３﹒１％，藍光發展

（滬：６００４６６）跌３﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

