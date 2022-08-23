《經濟通通訊社２３日專訊》深證成指半日跌０﹒２５％，報１２４７４﹒２９點，深證中

小創新指數半日升０﹒３９％，報２５８１﹒９４點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４３﹒６億元，賣盤超買盤，淨

流出２３﹒６億元。

中信證券發表報告指出，上周屠宰量有所增加，但仍處年內低位水平，部分地區養殖戶仍存

壓欄情緒。生豬養殖行業盈利較為樂觀。後續隨著生豬供需格局逆轉，豬價有望逐步向上，豬肉

股逆市造好，賽為智能（深：３０００４４）升６﹒４％，天邦食品（深：００２１２４）升

５﹒７％，華統股份（深：００２８４０）升３﹒３％，金新農（深：００２５４８）升

３﹒３％。

新能源車熱賣，鋰電池供不應求，帶動鋰價也水漲船高，部分鋰礦股早段上揚，億緯鋰能

（深：３０００１４）升１﹒８５％，國軒高科（深：００２０７４）升１﹒６％，盛新鋰能

（深：００２２４０）升０﹒６％。

光伏、儲能板塊再度拉升反彈，東旭藍天（深：００００４０）、科士達

（深：００２５１８）漲停，上能電氣（深：３００８２７）升４﹒９％，陽光電源

（深：３００２７４）升４﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

