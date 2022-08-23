《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行昨日將五年期以上ＬＰＲ下調１５個基點，據報多地

銀行首套房貸款利率隨５年期以上ＬＰＲ進行下調，目前北上廣深四大一線城市首套房貸款利率

均降至５％以下，蘇州、呼和浩特等地首套房貸款利率最低可申請到４﹒１％。不過有媒體引述

深圳銀行人士指，最近一段時間申請房貸的人不算很多，當地購房者表示即使降息但仍會謹慎考

慮買房，報道引述專家意見指，近兩年居民預防性儲蓄需求上升，需要通過降息降低消費成本。

Ａ股房地產板塊上升兩日後回吐，陽光城（深：０００６７１）挫２﹒９％，信達地產

（滬：６００６５７）跌２﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）走低２﹒２％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌２﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒８％，新城控股

（滬：６０１１５５）下滑１﹒３％。

人民銀行昨日召開部分金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，強調主要金融機構特別是國有大

型銀行要保障房地產合理融資需求；另據《彭博》引述消息人士報道，人民銀行和財政部計劃通

過兩間政策性銀行提供約２０００億元人民幣的專項借款，支持推進「保交樓」，化解大量房地

產項目難以按時交付的風險。（ｅｙ）

