《經濟通通訊社２３日專訊》國有大行首份中期業績報告出爐。郵儲銀行（０１６５８）

（滬：６０１６５８）公布的２０２２年半年度報告顯示，上半年，郵儲銀行收入和利潤均錄兩

位數增幅，其中實現歸屬於銀行股東的淨利潤４７１﹒１４億元（人民幣．下同），同比增長

１４﹒８８％；實現營業收入１７３４﹒６１億元，同比增長１０﹒０３％。每股收益４４分，

不派中期息。截至２０２２年６月末，該行資產總額１３﹒４３萬億元，較上年末增長

６﹒６６％；負債總額１２﹒５９萬億元，較上年末增長６﹒７２％。

期內，該行利息淨收入１３７１億元，升３﹒８％；手續費及佣金淨收入約１７９億元，升

５６％，信用減值損失降至２７１億元。截至今年６月底，客戶貸款總額接近７萬億元，較去年

末增長８﹒３２％；客戶存款總額逾１２萬億元，較去年末增長６﹒７７％。

資產質量方面，截至報告期末，郵儲銀行不良貸款餘額５７８﹒８８億元，較上年末增加

５２﹒０３億元，不良貸款率０﹒８３％，較上年末微升０﹒０１個百分點。其中不良貸款中個

人貸款為主，佔約４３７﹒５４億元，不良率較去年底增０﹒１７百分點至１﹒１１％；至於企

業貸款不良率雖較去年底下降，但當中涉境內房地產業的不良貸款金額大增至１７﹒９億元，不

良貸款率１﹒０１％，較去年底大增８０倍或０﹒９９個百分點。

郵儲ＡＨ績後同跌，Ａ股高開低走，現跌１﹒８％，報４﹒４３元；Ｈ股更瀉５﹒３％，現

報４﹒６２港元。（ｗｌ）

