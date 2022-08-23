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AH股新聞

23/08/2022 10:47

《Ａ股焦點》郵儲績後Ｈ挫Ａ股跟跌，涉房地產行業不良貸款額大增

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國有大行首份中期業績報告出爐。郵儲銀行（０１６５８）
（滬：６０１６５８）公布的２０２２年半年度報告顯示，上半年，郵儲銀行收入和利潤均錄兩
位數增幅，其中實現歸屬於銀行股東的淨利潤４７１﹒１４億元（人民幣．下同），同比增長
１４﹒８８％；實現營業收入１７３４﹒６１億元，同比增長１０﹒０３％。每股收益４４分，
不派中期息。截至２０２２年６月末，該行資產總額１３﹒４３萬億元，較上年末增長
６﹒６６％；負債總額１２﹒５９萬億元，較上年末增長６﹒７２％。
　　期內，該行利息淨收入１３７１億元，升３﹒８％；手續費及佣金淨收入約１７９億元，升
５６％，信用減值損失降至２７１億元。截至今年６月底，客戶貸款總額接近７萬億元，較去年
末增長８﹒３２％；客戶存款總額逾１２萬億元，較去年末增長６﹒７７％。
　　資產質量方面，截至報告期末，郵儲銀行不良貸款餘額５７８﹒８８億元，較上年末增加
５２﹒０３億元，不良貸款率０﹒８３％，較上年末微升０﹒０１個百分點。其中不良貸款中個
人貸款為主，佔約４３７﹒５４億元，不良率較去年底增０﹒１７百分點至１﹒１１％；至於企
業貸款不良率雖較去年底下降，但當中涉境內房地產業的不良貸款金額大增至１７﹒９億元，不
良貸款率１﹒０１％，較去年底大增８０倍或０﹒９９個百分點。
　　郵儲ＡＨ績後同跌，Ａ股高開低走，現跌１﹒８％，報４﹒４３元；Ｈ股更瀉５﹒３％，現
報４﹒６２港元。（ｗｌ）

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