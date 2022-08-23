《經濟通通訊社２３日專訊》俄羅斯宣布北溪天然氣管道將自本月３１日起停工３天以進行

日常維護，市場擔憂完工後可能無法按計劃恢復服務。俄羅斯切斷天然氣供應的風險令市場受到

巨大衝擊，政府警告國民要為迎接嚴酷寒冬做好準備。歐洲天然氣價格飆升至夏季平均水平的

１５倍，電價創下歷史紀錄。比利時首相德克羅（Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｄｅ Ｃｒｏｏ）表示

，歐洲可能要面臨最多１０個難熬的冬季。

Ａ場供氣供熱板塊跟炒，國新能源（滬：６００６１７）、德龍匯能（深：０００５９３）

漲停，新奧股份（滬：６００８０３）飆６﹒４％，長春燃氣（滬：６００３３３）大漲半成，

南京公用（深：０００４２１）、迪森股份（深：３００３３５）彈逾３％，佛燃能源

（深：００２９１１）、貴州燃氣（滬：６００９０３）等亦揚超２％。

中國南方大部分地區目前仍受高溫煎熬，有「中國雪都」之稱的新疆阿勒泰地區，８月２０

日凌晨開始，下起今年入秋第一場雪，有些區域雪深超過１０公分。據悉，去年同樣地方，直到

９月中旬才下初雪，今年提早將近一個月。（ｗｌ）

