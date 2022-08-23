《經濟通通訊社２３日專訊》廣州市黃埔區一宗商務地塊於去年１１月初以８８億元（人民

幣．下同），出讓予一家由廣州國資成立的城投公司，刷新廣州市歷年商務用地的第二高價，土

地出讓至今已經接近９個月，但據《財新》報道指，地塊現場仍然草木叢生，淪為附近居民的菜

田，種菜居民稱該地塊至今無人施工，也沒有人趕他們走。報道引述知情人士指，黃埔區當時因

財政急需資金周轉，才通過城投和國企配合收購土地使用權，緩解政府的財政壓力，但實際上該

地塊的商業價值遠遠低於８８億元，「可能２０億元都很難賣掉」。

城投企業和國資關係緊密，而因為有政府信用背書，城投企業可循多渠道取得融資，包括城

投債、銀行借款以及信托、融資租賃等非標融資，不過據報部分城投企業在協助政府投地時仍然

「手緊」，甚至連首期土地出讓金都交不出。

在城投企業債務壓力愈來愈大的情況下，地方政府利用城投企業加槓桿緩解財政緊張的手段

亦難以為繼，這從城投企業的融資數據可見一斑。據中泰證券研報指，今年７月城投債發行規模

為３７８５﹒４２億元，環比下跌近１６％，淨融資規模為６２２﹒５１億元，環比暴跌

６２﹒６％。（ｅｙ）

