《經濟通通訊社２３日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，７月人民幣實際有效匯率
指數升至１２９﹒１７，創三個月新高，當月２﹒０１％的升幅也是３０個月最大，上月修正後
為升０﹒１８％。７月人民幣名義有效匯率指數升１﹒５４％至１３０﹒５４，亦創三個月新高
，上月修正後為升０﹒７２％。
根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計跌２﹒１１％，名義有效匯率則累計漲
１﹒５４％。（ｗｌ）
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23/08/2022 16:57
【聚焦人幣】ＢＩＳ：７月人幣實際有效匯率指數升逾２％創三月高
《經濟通通訊社２３日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，７月人民幣實際有效匯率
指數升至１２９﹒１７，創三個月新高，當月２﹒０１％的升幅也是３０個月最大，上月修正後
為升０﹒１８％。７月人民幣名義有效匯率指數升１﹒５４％至１３０﹒５４，亦創三個月新高
，上月修正後為升０﹒７２％。
根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計跌２﹒１１％，名義有效匯率則累計漲
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