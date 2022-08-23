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AH股新聞

23/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２９億元，買恒指國企沽美團

　　《經濟通通訊社２３日專訊》昨日（２２日）恒指低開２００點，報１９５７２點。最高升
５２點報１９８２５點，最低跌２０８點報１９５６４點。恒指收報１９６５６點，跌１１６點
或０﹒５９％。
　　北水全日淨流入１３﹒２９億元，增加２８﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國
企業（０２８２８）、國美零售（００４９３）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次
是美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交８３０﹒８７億元增加１﹒１％。其中港股通成交１９６﹒５億元，佔總成交
２３﹒６％。
　
＊天津市派發總額１﹒５億人幣消費劵＊
　
　　天津市８月２０日起至９月底，陸續開展「擎動津城」汽車消費節、綠色家電惠民月、津城
新品首發節等十大主題活動，並通過銀聯「雲閃付」、京東、美團、大眾點評等平台發放１﹒５
億元（人民幣．下同）政府消費券，上述平台將投入４５００餘萬元開展配套促銷活動。
　　其中天津市專門安排了２０００萬元的餐飲文旅類消費券，將通過美團、大眾點評Ａｐｐ發
放，重點補貼餐飲、酒店、景區門票消費，從５元至６０元不等。
　　恒生中國企業跌０﹒２９％報６８﹒４６元，北水淨買入５﹒２億元；國美零售跌２０％報
０﹒２３元，北水淨買入３﹒７億元；中國移動升０﹒５７％報５２﹒９元，北水淨買入１﹒６
億元。
　　美團升０﹒７１％報１７１﹒１元，北水淨賣出８﹒６億元；香港交易所跌１﹒２６％報
３３０元，北水淨賣出１﹒９億元；中國神華升２﹒１３％報２４元，北水淨賣出９３００萬元

　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　５﹒２０
　　國美零售　　　（００４９３）　　　　　　３﹒７０
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒６５
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒４１
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－８﹒５８
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒９３
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－０﹒９３
　　華潤電力　　（００８３６）　　　　　－０﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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