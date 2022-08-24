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AH股新聞

24/08/2022 09:26

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ漲停，現報９﹒２８元人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報９﹒２８元（
人民幣．下同），升９﹒９５％，最低價９﹒２８元；成交８﹒９８萬股，成交金額８３﹒３６
萬元；換手率０﹒０９％。
　　弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升１﹒６９％，報１﹒８１港元，最高價１﹒８１港元，最低
價１﹒８１港元；成交７萬股，成交金額１２﹒６７萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈
４８７﹒１％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２７９，升２點或０﹒０９％，成交２５﹒３４億元。
　　深證成份指數報１２４８４，升２９點或０﹒２４％，成交１７﹒６４億元。
　　恒生指數報１９５４２，升３８點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６６６６，升１７點或
０﹒２６％；恒生科技指數報４１４５，升４點或０﹒１２％；主板成交１３﹒４５億港元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（深：００１２３６）　　　　９﹒２８　＋９﹒９５
　　平安銀行（深：０００００１）　　　１２﹒３３　－０﹒０８
　　國元證券（深：０００７２８）　　　　７﹒９３　－０﹒８８
　　廣發證券（深：０００７７６）　　　１６﹒３４　　　　　－
　　越秀金控（深：０００９８７）　　　　６﹒５３　－０﹒６１
　　寧波銀行（深：００２１４２）　　　２７﹒７１　＋０﹒０４
　　華西證券（深：００２９２６）　　　　８﹒３５　＋０﹒７２
　　華林證券（深：００２９４５）　　　１４﹒５２　－０﹒６２
　　東方財富（深：３０００５９）　　　２２﹒６７　－０﹒３１
　　指南針（深：３００８０３）　　　　５３﹒９４　－０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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