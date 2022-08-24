《經濟通通訊社２４日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報９﹒２８元（
人民幣．下同），升９﹒９５％，最低價９﹒２８元；成交８﹒９８萬股，成交金額８３﹒３６
萬元；換手率０﹒０９％。
弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升１﹒６９％，報１﹒８１港元，最高價１﹒８１港元，最低
價１﹒８１港元；成交７萬股，成交金額１２﹒６７萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈
４８７﹒１％溢價。
現時，上證綜合指數報３２７９，升２點或０﹒０９％，成交２５﹒３４億元。
深證成份指數報１２４８４，升２９點或０﹒２４％，成交１７﹒６４億元。
恒生指數報１９５４２，升３８點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６６６６，升１７點或
０﹒２６％；恒生科技指數報４１４５，升４點或０﹒１２％；主板成交１３﹒４５億港元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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弘業期貨（深：００１２３６） ９﹒２８ ＋９﹒９５
平安銀行（深：０００００１） １２﹒３３ －０﹒０８
國元證券（深：０００７２８） ７﹒９３ －０﹒８８
廣發證券（深：０００７７６） １６﹒３４ －
越秀金控（深：０００９８７） ６﹒５３ －０﹒６１
寧波銀行（深：００２１４２） ２７﹒７１ ＋０﹒０４
華西證券（深：００２９２６） ８﹒３５ ＋０﹒７２
華林證券（深：００２９４５） １４﹒５２ －０﹒６２
東方財富（深：３０００５９） ２２﹒６７ －０﹒３１
指南針（深：３００８０３） ５３﹒９４ －０﹒９７
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（ｅｄ）
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