《經濟通通訊社２４日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報９﹒２８元（

人民幣．下同），升９﹒９５％，最低價９﹒２８元；成交８﹒９８萬股，成交金額８３﹒３６

萬元；換手率０﹒０９％。

弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升１﹒６９％，報１﹒８１港元，最高價１﹒８１港元，最低

價１﹒８１港元；成交７萬股，成交金額１２﹒６７萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈

４８７﹒１％溢價。

現時，上證綜合指數報３２７９，升２點或０﹒０９％，成交２５﹒３４億元。

深證成份指數報１２４８４，升２９點或０﹒２４％，成交１７﹒６４億元。

恒生指數報１９５４２，升３８點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６６６６，升１７點或

０﹒２６％；恒生科技指數報４１４５，升４點或０﹒１２％；主板成交１３﹒４５億港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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弘業期貨（深：００１２３６） ９﹒２８ ＋９﹒９５

平安銀行（深：０００００１） １２﹒３３ －０﹒０８

國元證券（深：０００７２８） ７﹒９３ －０﹒８８

廣發證券（深：０００７７６） １６﹒３４ －

越秀金控（深：０００９８７） ６﹒５３ －０﹒６１

寧波銀行（深：００２１４２） ２７﹒７１ ＋０﹒０４

華西證券（深：００２９２６） ８﹒３５ ＋０﹒７２

華林證券（深：００２９４５） １４﹒５２ －０﹒６２

東方財富（深：３０００５９） ２２﹒６７ －０﹒３１

指南針（深：３００８０３） ５３﹒９４ －０﹒９７

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（ｅｄ）

