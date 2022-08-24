《經濟通通訊社２４日專訊》重慶洪九果品（０６６８９）在港上市，全球發售

１４０１﹒２５萬股Ｈ股，國際及香港分別佔九成及一成，今日起至下周一（２９日）中午公開

招股，招股價４０至５２元，一手１００股「入場費」為５２５２﹒４１元。該股９月５日掛牌

，上市獨家保薦人中金公司。

洪九果品是中國多品牌鮮果集團，擁有「端到端」的數字化供應鏈，專注於主要原產於中國

、泰國及越南的水果的全產業鏈運營。

洪九果品上市引入２名基石投資者，包括廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）旗

下廣發全球資本，以及南方基金管理，合共認購２６００萬美元股份，假設每股發售價４６元（

即招股價中位數），合共認購４４３﹒３３萬股，約佔發售股份的３１﹒６４％，及約佔緊隨全

球發售完成後公司已發行股本總額的０﹒９５％。

假設每股發售價４６元（即招股價中位數），洪九果品集資淨額約５﹒７８９億元為未來３

年所用，當中約４５％用於完善水果供應鏈，約２２％用於打造水果品牌及產品推廣，約１６％

用於數字化系統升級及全球水果產業互聯網平台開發，約７％用於償還銀行貸款，以及約１０％

用於補充流動資金需求及其他一般企業用途。（ｍｈ）

