《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家知識產權局今日召開「知識產權轉化

運用」專題新聞發布會，銀保監法規部副主任李翰陽在會上表示，銀保監採取切實舉措支持擴大

知識產權質押融資，將繼續引導和鼓勵銀行業金融機構辦好知識產權質押貸款業務，更好支持中

小科技企業創新發展。

他指出，２０１９年９月，銀保監、知識產權局、版權局聯合印發了《關於進一步加強知識

產權質押融資工作的通知》，要求優化知識產權質押融資服務體系等，促進銀行保險機構擴大知

識產權質押融資。部分商業銀行針對知識產權的特點，創新設計知識產權質押的專門產品，為擁

有知識產權的創新型企業、小微企業提供融資支持，拓寬企業的融資渠道。

截至２０２２年６月末，銀行業金融機構知識產權質押貸款餘額１２４６﹒３７億元（人民

幣．下同）。２０１７年初至２０２２年６月末，累計發放知識產權質押貸款達３７２３﹒６４

億元。銀行業金融機構知識產權質押融資業務當年累放貸款金額５８７﹒２４億元，同比增長

６４﹒４３％；當年累放貸款戶數５９８１戶，同比增長６０﹒９１％

