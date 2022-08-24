《經濟通通訊社２４日專訊》內地持續高溫，多地讓電於民，四川政府下令延長工廠停工，

美國電動車巨頭特斯拉（Ｔｅｓｌａ）上海超級工廠因部分零件供應商位處四川，汽車生產也恐

受波及，而四川鋰鹽產量大減也令車企原材料成本大增，另內地電動車電池龍頭寧德時代

（深：３００７５０）上半年毛利率急跌，股價插逾半成，也拖累新能源車股表現，再加上小鵬

汽車（０９８６８）中期虧損擴大逾倍，公司又料第三季汽車交付量按季跌最多１６％，股價今

日最多插近一成半低見７１﹒１５元創上市新低，汽車股全板下跌，比亞迪（０１２１１）也跌

半成。



＊四川下令延長工廠停工，Ｔｅｓｌａ上海廠生產恐受波及＊



四川政府上周六（２０日）向工業用電的企業用戶發出通知，下令工廠生產活動全面停止延

長至周四（２５日），特斯拉上海廠因部分零件供應商位處四川，汽車生產也恐受波及；而一些

全球性大型車廠的零件供應商也位於四川。上海市政府上周二（１６日）曾要求四川當局讓這些

供應商優先復工，不過其後只請求考慮其復工事宜。此外，四川一些特斯拉充電樁已暫停使用，

重慶市附近的特斯拉充電站已全面停用，導致車主怨聲載道。調研機構ＬＭＣ

Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ報告顯示，特斯拉上海工廠上半年共賣出２９萬輛車，不僅供應中國市場

，也是歐洲和其他市場的出口重鎮，佔特斯拉全球銷售５０％。

另外，早前瑞信引述吉利汽車（００１７５）就四川限電讓民回應，指吉利管理層表示８月

１６日至８月２０日期間停產了４天，暫未知會否進一步停產，但若僅停產４日，重慶零件供應

問題影響有限，因庫存足夠一周用量。



＊四川鋰鹽產量大減，車企原材料成本大增＊



另外，四川限電也間接推升鋰價，有傳媒引述業內人士指，四川部分鋰鹽及電池正負極材料

生產企業的減產量會繼續增加到近兩萬噸，多過之前預測上千噸。事實上，四川是重要鋰礦產地

，具備鋰鹽產能２７﹒４２萬噸，佔全國總產能２９％，單計７月，四川省鋰鹽產量已佔全國鋰

鹽總產量２１％。根據上海鋼聯最新數據，工業級碳酸鋰曾經升到每噸４７﹒５５萬，電池級碳

酸鋰亦升到每噸４８﹒７５萬，車企原材料成本大增。



＊受原材料漲價拖累，寧德時代上半年毛利率急跌＊



此外，寧德時代上半年實現營業收入為１１２９﹒７１億元（人民幣．下同），同比增長

１５６﹒３２％，淨利潤８１﹒６８億元，同比增長８２﹒１７％，向全體股東每１０股派發現

金紅利６﹒５２８元。中金公司上調公司目標價至７２０元。不過原材料漲價拖累寧德時代毛利

率急跌８﹒５８個百分點至１８﹒６８％，寧德時代開盤衝高漲３％後即調頭向下，收市急跌

５﹒９１％報５２４元，內地新能源車股股價同受壓。



＊小鵬中期虧損擴大逾倍，料第三季汽車交付量按季跌１０至１６％＊



小鵬汽車中期淨虧損４４億元，比去年同期虧損１９﹒８１億元擴大逾倍，每股虧損

２﹒５８元，不派中期股息。總收入則為１４９億元，升１﹒２２倍，其中汽車銷售收入１３９

億元，升１﹒１８倍。汽車交付量６﹒８９萬輛，上升１﹒２４倍。

單計第二季，小鵬虧損擴大逾１﹒２倍至２７﹒０１億元，總收入按年升近９８％至

７４﹒３６億元，毛利率按年減１００點子至１０﹒９％，汽車交付量按年升９８％至

３４４２２輛。公司預計第三季度汽車交付量介乎２９０００至３１０００輛，按年增長１３％

至２０﹒８％，惟按季下跌１０％至１６％。



＊小鵬汽車銷量指引保守，瑞信花旗同大削目標價＊



瑞信發表報告指，考慮到小鵬銷量指引和毛利率前景低過預期，將其２０２２、２０２３、

２０２４每股盈利預測分別下調３９﹒３％、６７﹒２％、２３﹒７％，目標價由５０美元下調

至３６美元，維持「跑贏大市」評級。花旗則表示，小鵬汽車第二季毛利率高於市場預期，但第

三季汽車銷量指引非常保守，指受疫情、消費降級、供應鏈挑戰等多重不確定因素影響。花旗對

小鵬汽車中長期樂觀看法不變，維持「買入」評級，惟目標價由１９８﹒３８港元降至

１０７﹒１７港元。

另摩根士丹利指，小鵬汽車第二季虧損擴大，而公司預期第三季汽車交付量按季下跌，有關

跌勢令人意外。考慮到小鵬汽車７月份銷量為１﹒１５萬輛，意味８、９月平均每月交付量低於

１萬輛，相關指引屬保守。瑞銀則稱，小鵬汽車虧損擴大至２７億元，高於市場原預期２０億，

期內錄外匯匯兌損失９﹒３８億，從而令季度業績遜預期，疲弱的本季收入指引及外匯匯兌損失

最令市場意外，維持「中性」評級及目標價３４美元。



＊熊麗萍：小鵬績差惟不宜再沽，比亞迪吉利短期料受累限電＊



今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指小鵬

業績令人有些意外，虧損比預期大，但可能只是受第二季特殊因素影響，最重要還看第三季表現

。雖然，績後股價續受壓是預期之內，但跌至現價不建議沽出。她指出，近期新能源車股跌得急

應與限電有些關係，買了車後充電也成問題，短期料會影響購車意欲，加上同業間競爭料加劇。

至於比亞迪股價近期調整，相信亦與限電有關，因恐比亞迪及Ｔｅｓｌａ等生產會受影響，比亞

迪短期難免捱價，惟２６０元可考慮，往後應仍有機會重上３００元（港元．下同）以上。吉利

同樣等消化完限電消息後應可重上１７元以上，如沒持貨可於１５至１５﹒５元買入。

小鵬汽車今日受業績拖累跌１２﹒１８％收報７２﹒８５元，連跌５日，累計跌幅

１８﹒８３％，成交１３﹒８６億元；比亞迪則跌５﹒２％報２５８﹒８元，同樣連跌５日，累

計跌幅１０﹒３９％，成交３２﹒４２億元。另吉利跌４﹒４６％報１５﹒４４元，理想汽車

（０２０１５）跌５﹒３５％報１１３﹒３元，蔚來（０９８６６）跌５﹒０５％報１４１元，

長汽（０２３３３）跌１﹒０３％報１１﹒５４元，廣汽（０２２３８）跌１﹒７７％報

６﹒６６元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

