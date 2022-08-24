《經濟通通訊社２４日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）聯席首席執行

官兼首席財務官姚波在中期業績發布會上表示，對集團上半年在具有相當挑戰性的環境下也能有

如此成績，表示充分肯定。儘管疫情有所改善，下半年整體來看內外部仍存有較大的不確定性，

未來集團會把握在醫療方面的一些機遇，公司內部也會穩增長及壓縮成本等，以確保全年業績表

現較佳。



＊股價被低估，冀市場未來認同集團價值＊



姚波指出，集團派息與經營環境等因素相關，強調派息政策穩定，一直非常注重股東回報，

而早前公布的５０至１００億元人民幣的股份回購，目前已完成了５０億元人民幣的回購，認為

現時集團的股價與其價值脫鈎，股價被低估，現時其股價只有內含價值約０﹒５倍，集團會把基

本面經營好，希望未來價值跟價格會更加趨同，相信在不久未來市場將會認同集團的價值。



＊未有回應會否減持匯控，支持任何能改善匯控績效的建議＊



早前中國平安要求匯控（００００５）考慮以分拆亞洲業務獨立上市等方式改善回報，中國

平安首席投資執行官鄧斌表示，中國平安作為匯控的股東，對任何能改善匯控業績及提升效益的

措施建議也會保持開放及支持。被問到會否考慮減持匯控，平保管理層則未有直接回應。

鄧斌又表示，對集團上半年投資表現滿意，集團投資在高質量固定收益產品。他續指，留意

到各產業也正積極復工復產，儘管疫情有波動，但對中國宏觀經濟未來發展充滿信心，又指集團

地產敞口風險完全可控。

聯席首席執行官陳心穎表示，現時在壽險改革方面的進程符合預期，並指按照計劃今年底將

會完成剩下３５％未改革的營業部，但強調過程需要循序漸進，以逐步做好基礎。（ｂｎ）

