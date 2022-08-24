《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



多舉措齊發力，推動服務貿易創新發展

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商務部副部長盛秋平２３日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，下一步，商務部將在全國推進實

施跨境服務貿易負面清單等舉措，組織好「２０２２國際消費季」、服貿會等各項活動，持續發

力推動服務貿易高質量發展。



數字經濟蓬勃發展，產業轉型面臨新機遇

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以「智能化：為經濟賦能，為生活添彩」為主題的２０２２中國國際智能產業博覽會正在舉行。

專家表示，加快發展數字經濟，為高質量發展賦能，來自政策和資本等各方面的力量正不斷匯聚

，形成合力。



資本約束緩解，銀行信貸投放能力增強

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隨著利率、流動性和資本三大約束逐漸緩解，商業銀行信貸投放能力增強。近期，多家商業銀行

披露已發行或即將發行二級資本債。截至８月２３日，今年以來商業銀行已發行二級資本債合計

５０９４億元（人民幣．下同），同比增加９８﹒８％。





《上海證券報》



中國超大規模市場優勢進一步強化

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２０２２年中國國際服務貿易交易會將於８月３１日至９月５日在北京舉辦。商務部副部長盛秋

平２３日在國新辦舉行的新聞發布會上說，當前中國新發展格局加快構建，服務貿易總額已連續

八年位居世界第二，超大規模市場優勢進一步強化。



多地銀行下調房貸利率，最低降至４﹒１％

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在ＬＰＲ下調首日，全國多地銀行及時跟進下調房貸利率，北京、上海、廣州和深圳首套房的房

貸利率均降至５％以下，多地房貸利率最低下調至４﹒１％。



穩固工業經濟回升態勢，央地出台「三新」舉措

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近日，各地在「三新」（發展新產業、培育新市場、實施新項目）方面積極行動，從供給端、需

求端和擴投資發力，鞏固工業經濟回升向好態勢。工信部也在?釀多項政策措施，如制定能源電

子、實施「機器人＋應用」行動等。





《證券時報》



創業板註冊制兩周年：激發創新動力，助力跨越發展

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創業板註冊制已落地實施兩周年。截至８月２３日，創業板上市公司數量達到１１７５家，總市

值突破１２萬億元，累計ＩＰＯ融資近７６６５億元，再融資近９５４６億元，匯聚九大戰略新

興產業，合計市值佔比高達７３％。



北交所初步實現改革預期目標

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北京市副市長楊晉柏２３日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，近一年來，北交所成功設立開市

並平穩運行，各項制度安排有效運轉，融資交易功能得到不斷強化，初步實現了改革預期目標。



匯率適度波動有利於保持經濟運行在合理區間

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美元強勢再現，昨日美元指數盤中突破１０９關口，創出２０年新高。非美貨幣匯率全線走低，

歐元兌美元匯率再度跌破１：１，韓元跌至１３年新低。人民幣兌美元匯率在岸和離岸市場均走

貶，逼近６﹒９關口。（ｌｃ）

