《鍾之日記》８月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國經濟活動連續兩個月收縮，市場轉為憂慮經濟前景，關注聯儲局主席鮑威爾會否於本周

稍後的全球央行年會演說中放「鷹」，美股周二反覆偏軟，加上人民幣仍弱，美股期貨亞洲時段

下挫，香江魚缸連跌兩日後，今日弱勢未改，一度挫逾３００點，再創逾三個月低，全日成交更

增至近１０００億元。

港股今早輕微反彈高開３８點，開市後走勢反覆向下，最多跌３１３點，低見１９１８９，

再創自５月１０日後低位，臨近午市跌幅收窄。午後變化不大，恒指全日跌２３４點，收報

１９２６８點，連跌三日累挫５０４點。大市全日成交增至９９１﹒２８億元。國企指數報

６５６５，跌８３點或跌１﹒２５％。恒生科技指數報４０２６，跌１１４點或跌２﹒７７％。

小鵬汽車（０９８６８）績後股價創上市新低，低見７１﹒１５元，最多跌逾１４％，收市

跌１２﹒１８％，報７２﹒８５元。



＊滬指創半個月低，寧王績後翻車累創板收挫３﹒６％＊



祖國股市今早窄幅高開，半導體、軍工、汽車、軟件等板塊集體急跌，即使金融股穩盤亦於

事無補，滬綜指全日大跌１﹒８６％，是過去１６個交易日以來最大的單日跌幅，收報

３２１５﹒２點，創８月４日以來收市新低。

受科技股拖累的深市震盪更強烈，深成指全日挫２﹒８８％，創業板指因寧德時代

（深：３００７５０）績後翻車，指數收插３﹒６％，報２６７９﹒０５點穿兩千七。

市場急跌刺激交投上升，兩市全日成交１１２６１億元人民幣，按日大增１２﹒３％，創半

個月以來成交新高，外資淨流出超過６６億元人民幣。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３８８，較上個交易日升１３５點子，

止步三連貶，暫時脫離近兩年低位。官媒評論指，人民幣適度貶值在全球經濟景氣度下滑的背景

下，有利於維持出口競爭力，對於保持經濟運行在合理區間有積極意義。



＊主席遭調查，建發孖寶股價雙雙急跌＊



廈門最大國企內房建發集團高管落馬，建發國際集團（０１９０８）主席庄躍凱涉嫌嚴重違

紀違法，目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。建發國際曾瀉三成，低見１２﹒９元

，收市跌２８﹒９％。而建發物業（０２１５６）亦同樣曾大跌３１﹒８％，收挫２７﹒６％。

消息顯示，市委專項巡察組自２０２２年８月８日起進駐建發集團，對建發集團進行為期１

個月左右的專項巡察，重點監督檢查國有土地、房屋建築物資產管理使用情況。消息還透露，市

委專項巡察組主要通過與被巡察黨組織領導班子有關成員及其他相關干部群眾個別談話，受理反

映被巡察單位及其領導干部、相關負責人員在國有土地、房屋建築物資產管理使用方面存在的責

任問題、作風問題和腐敗問題的來信來電舉報，調閱有關文件資料，召開座談會，實地查驗等方

式開展巡察監督，並對干部群眾反映黨員領導干部的有關重要問題線索進行深入了解。

建發房地產集團收市後公告，公司法定代表人、董事長莊躍凱接受紀律審查和監察調查。公

司各項業務均正常運轉，該事件對公司生產經營、財務狀況及償債能力均無重大影響，不會對公

司之前做出的董事會決議有效性產生重大不利影響。

內房物管股再被拋售。龍光（０３３８０）停牌逾三個月後今早復牌，重創５１﹒４％，是

表現最曳個股；旭輝永升（０１９９５）插４﹒４％；龍湖（００９６０）挫３％；碧桂園

（０２００７）挫３﹒９％；華潤置地（０１１０９）挫１﹒５％；融信中國（０３３０１）瀉

９﹒１％；合景泰富（０１８１３）插４﹒１％；融創服務（０１５１６）瀉１﹒６％。

中海外（００６８８）半年少賺１９％，派息４０港仙，逆市升１﹒５％。碧桂園服務

（０６０９８）公布，上半年收按年增約７３﹒５％至約２００﹒６億元人民幣，利潤按年升約

２１﹒９％至２５﹒８億元人民幣，核心淨利潤升約３０﹒５％至２８﹒９億元人民幣，碧桂園

服務跌４﹒６％。半年盈利微跌至３﹒１億元人民幣的合景悠活（０３９１３）跌４﹒６％。



＊平保投資終賺錢，大行籲股民上車＊



中國平安（０２３１８）公布，上半年錄得純利６０２﹒７３億元人民幣，按年升

３﹒９１％，超過市場預估；每股基本盈利３﹒４５元人民幣，派發中期息９２分，按年增長

４﹒５％，至於投資收益盡管按年跌６７％，但環比總算重回正數，錄１４７﹒６５億元人民幣

。

平保上半年收入６６７６﹒３６億元人民幣，跌２﹒９３％，其中壽險及健康險業務營運利

潤５８９﹒９３億元人幣，按年增長１７﹒４％，壽險及健康險新業務價值為１９５﹒７３億元

人幣，按年跌２８﹒５％。

瑞信報告指平保營運利潤略高於市場預期，增長具韌性，且稅後淨利潤亦高於市場預期，雖

然第二季新業務價值按年跌２９％，但仍符合預期，維持「優於大市」評級；花旗同樣認為上半

年業績大致符預期，維持「買入」評級。

對於匯豐（００００５）分拆業務爭議，平保一直被指是計劃推手。平保聯席首席執行官陳

心穎接受訪問時表示，平保支持任何由投資者提出，能夠改善匯豐表現並產生長期股東價值的提

議，她又強調平保並非維權投資者；至於平保首席投資官鄧斌在業績發布會上亦有回應事件，稱

中國平安作為股東之一，對於匯豐任何改善業績、提升效益的措施、建議、意見等，都保持開放

支持的態度，但至於未來情況如何變化要看匯豐自身。

平保股價漲２﹒６％，報４４﹒０５港元；匯控則跌１％，報４８﹒５５元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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