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AH股新聞

24/08/2022 09:49

《Ａ股焦點》表列美商務部最新制裁相關股，歐比特跌１％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國商務部以國家安全和外交政策為由，再將７間中國實體列
入出口管制清單，７間實體大多數與航空、航天、電子領域有關。美國商務部表示，列入清單的
實體違反美國國家安全或外交政策利益，獲取或試圖獲取美國產品，以支持中國的軍事現代化。
美國商務部至今將合共約６００個中國實體列入出口管制清單，美國供應商若要對這些公司提供
材料或服務，都要先獲得許可。
　　在７間實體中，除珠海歐比特宇航科技股份有限公司（深：３０００５３）外，其餘６間是
研究所，分別隸屬中國航天科技集團、中國空間技術研究所，以及中國電子科技集團。歐比特的
實控人為珠海國資委，另外中國電子科技集團旗下目前擁有５家上市公司，包括海康威視
（深：００２４１５）、太極股份（深：００２３６８）、華東電腦（滬：６００８５０）、四
創電子（滬：６００９９０）和衛士通（深：００２２６８）。
　
　　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐比特（深：３０００５３）　　８﹒６３元　　跌１﹒３７％
　　海康威視（深：００２４１５）　３０﹒６５元　跌０﹒５５％
　　太極股份（深：００２３６８）　１８﹒６８元　跌０﹒３２％
　　電科數字（滬：６００８５０）　１９﹒６３元　跌０﹒７１％
　　四創電子（滬：６００９９０）　３１﹒０２元　跌１﹒２１％
　　衛士通（深：００２２６８）　　３６﹒４元　　跌１﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｙ）

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