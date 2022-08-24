《經濟通通訊社２４日專訊》美國商務部以國家安全和外交政策為由，再將７間中國實體列
入出口管制清單，７間實體大多數與航空、航天、電子領域有關。美國商務部表示，列入清單的
實體違反美國國家安全或外交政策利益，獲取或試圖獲取美國產品，以支持中國的軍事現代化。
美國商務部至今將合共約６００個中國實體列入出口管制清單，美國供應商若要對這些公司提供
材料或服務，都要先獲得許可。
在７間實體中，除珠海歐比特宇航科技股份有限公司（深：３０００５３）外，其餘６間是
研究所，分別隸屬中國航天科技集團、中國空間技術研究所，以及中國電子科技集團。歐比特的
實控人為珠海國資委，另外中國電子科技集團旗下目前擁有５家上市公司，包括海康威視
（深：００２４１５）、太極股份（深：００２３６８）、華東電腦（滬：６００８５０）、四
創電子（滬：６００９９０）和衛士通（深：００２２６８）。
表列相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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歐比特（深：３０００５３） ８﹒６３元 跌１﹒３７％
海康威視（深：００２４１５） ３０﹒６５元 跌０﹒５５％
太極股份（深：００２３６８） １８﹒６８元 跌０﹒３２％
電科數字（滬：６００８５０） １９﹒６３元 跌０﹒７１％
四創電子（滬：６００９９０） ３１﹒０２元 跌１﹒２１％
衛士通（深：００２２６８） ３６﹒４元 跌１﹒８３％
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（ｅｙ）
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