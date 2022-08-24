《經濟通通訊社２４日專訊》內地掀起房地產反腐風暴，４名國資背景的開發商高層在同一

日內被通報受查，包括央企華潤集團旗下的華潤置地（０１１０９）、廈門最大國企廈門建發集

團，以及深圳最大公共住房企業深圳市人才安居集團有限公司。

廈門建發集團旗下港股－－建發國際（０１９０８）開市急插，目前跌幅略收窄至２３％，

建發物業（０２１５６）大跌２７％，Ａ股建發股份（滬：６００１５３）大插逾９％。

部分內房股沽壓大，三湘印象（深：０００８６３）跌３﹒６％，南山控股

（深：００２３１４）跌２﹒３％，世茂股份（滬：６００８２３）跌２﹒２％，宋都股份

（滬：６０００７７）跌２﹒１％，鐵嶺新城（深：０００８０９）、濱江集團

（深：００２２４４）跌近２％。

廈門市紀委監委通報，廈門建發集團有限公司黨委委員、副總經理，建發房地產集團有限公

司黨委書記、董事長莊躍凱涉嫌嚴重違紀違法；廈門建發集團有限公司黨委委員，廈門建發城服

發展股份有限公司黨委書記、董事長施震涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廈門市紀委監委紀律審

查和監察調查。（ｃａ）

