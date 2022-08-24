《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京醫保局上周五（１９日）宣布調整醫

保政策，９月１日之後再存入醫保戶口的款項不能直接提取，讓不少北京市民「有點慌」。連日

來不少市民拿著北京醫保存折在北京銀行門口排起長隊。雖然銀行門外已貼出告示，列明９月１

日前已存入戶口的款項，將來亦可隨時提取現金，但近日排隊的民眾仍不少。

北京銀行（滬：６０１１６９）發布《致北京市個人醫保存折客戶的一封信》，提醒客戶９

月１日前已入帳到醫保存折內的資金仍可隨時正常支取，可到北京銀行或北京農村商業銀行營業

網點憑醫保存折支取；９月１日後醫保個人帳戶資金不再劃入醫保存折，但醫保存折可作為參保

綁定的委托代發銀行帳戶，用於手工報銷、二次報銷等資金入帳，仍需妥善保管。９月１日後醫

保個人帳戶資金由市級醫保經辦部門記帳管理，專款專用。

北京醫保局發布的《關於調整本市城鎮職工基本醫療保險有關政策的通知》其中「２０２２

年９月１日起，個人帳戶資金專款專用，參保人員不可自由支取」規定，《通知》要求，９月１

日起，醫保個人帳戶資金將主要用於支付參保職工本人在定點醫療機構或定點零售藥店發生的醫

藥費用。

業內人士預計，此次《通知》將對北京銀行這筆沉澱資金產生較大影響，此前北京銀行尚未

明確披露這一業務的規模。不過該行２０２０年財報曾提到，２０２０年春節期間，該行為北京

市醫保局辦理了醫保總額預付業務近６００筆，總金額４０﹒２億元人民幣。

