《經濟通通訊社２４日專訊》國家工信部、市場監管總局、能源局綜合司發布關於促進光伏

產業鏈供應鏈協同發展的通知。《通知》強調，為促進削峰填谷和產業鏈穩定，鼓勵有關企業及

公共交易機構等合理開展多晶硅及電池等物料儲備，嚴禁囤積居奇。各地市場監管部門要加強監

督管理，強化跨部門聯合執法，嚴厲打擊光伏行業領域哄抬價格、壟斷、製售假冒偽劣產品等違

法違規行為。

根據產業鏈各環節發展特點合理引導上下游建設擴張節奏，優化產業區域布局，避免產業趨

同、惡性競爭和市場壟斷。優化營商環境，規範市場秩序，支持各類市場主體平等參與市場競爭

，引導各類資本根據雙碳目標合理參與光伏產業。在光伏發電項目開發建設中，不得囤積倒賣電

站開發等資源、強制要求配套產業投資、採購本地產品。

《通知》又提到，各地工業和信息化、能源主管部門要深入落實《光伏製造行業規範條件》

等政策，積極規範產業發展秩序，光伏電站投資建設應對照規範要求和相關標準。積極實施《智

能光伏產業創新發展行動計劃》，鼓勵企業結合市場需求，加快技術研發和智能創新升級。支持

企業創新應用新一代信息技術，構建硅料、硅片、電池、組件、系統集成、終端應用及重點配套

材料、設備等供應鏈大數據平台，推廣應用公平化、透明化在線採購、車貨匹配、雲倉儲等新服

務，提高供應鏈整體應變及協同能力。（ｗｌ）

