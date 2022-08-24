《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市今早窄幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒０９％，報３２７９﹒１７點，深綜指高開０﹒１６％，軍工、保險股造好，燃氣股回吐。

寧德時代（深：３００７５０）業績超過預期獲大行調高評級，高開２﹒９％，帶領創業板指高

開０﹒７２％。

房地產行業最艱難一刻遇監管大棒，４名國資開發商高層在同一日內被調查，受查官員來自

央企華潤集團旗下的華潤置地（０１１０９）、廈門最大國企廈門建發集團，以及深圳最大公共

住房企業深圳市人才安居集團有限公司，官方未給出官員受查原因，僅稱四人「嚴重違紀違法」

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人民銀行連續第２１日進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，完全對沖到期量。在人行下

調最新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）後，據報全國多地銀行及時跟進下調房貸利率，北京、

上海、廣州和深圳首套房的房貸利率均降至５％以下，蘇州、南京、重慶、長沙、福州、南昌、

天津等地的商業銀行已將首套房貸利率降至４﹒１％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３８８，較上個交易日升１３５點子，

止步三連貶，暫時脫離近兩年低位。官媒評論指，人民幣適度貶值在全球經濟景氣度下滑的背景

下，有利於維持出口競爭力，對於保持經濟運行在合理區間有積極意義。（ｅｙ）

