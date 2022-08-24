《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市今早窄幅高開，半導體、軍工、汽車、軟件等板塊集

體急跌，即使金融股穩盤亦於事無補，滬綜指半日急跌１﹒３８％，午後稍稍回穩後跌幅快速放

大，尾盤更愈踩愈深，軍工、半導體、汽車、化纖等板塊均錄得超過４％跌幅，全日滬綜指大跌

１﹒８６％，是過去１６個交易日以來最大的單日跌幅，收報３２１５﹒２點，創８月４日以來

收市新低。

受科技股拖累的深市震盪更強烈，深成指全日挫２﹒８８％，創業板指因寧德時代

（深：３００７５０）績後翻車，指數收插３﹒６％，報２６７９﹒０５點穿兩千七。

市場急跌刺激交投上升，兩市全日成交１１２６１億元（人民幣．下同），按日大增

１２﹒３％，創半個月以來成交新高，外資淨流出超過６６億元。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３８８，較上個交易日升１３５點子，

止步三連貶，暫時脫離近兩年低位。官媒評論指，人民幣適度貶值在全球經濟景氣度下滑的背景

下，有利於維持出口競爭力，對於保持經濟運行在合理區間有積極意義。



＊寧王翻車，觸半年新高後暴跌＊



動力電池龍頭「寧王」寧德時代上半年實現營業收入為１１２９﹒７１億元，同比增長

１５６﹒３２％，淨利潤８１﹒６８億元，同比增長８２﹒１７％，向全體股東每１０股派發現

金紅利６﹒５２８元，利潤強勁獲海內外大行唱好，但市場人士卻有另一看法：電動車材料價格

逐步攀升，導致寧德時代毛利率急跌８﹒５８個百分點至１８﹒６８％，引發對公司未來盈利能

力的擔憂。

業績負面解讀、股價高位阻力，加上小鵬汽車（０９８６８）上半年虧損倍增，寧德時代高

開觸及半年高位便立即回落，開市１５分鐘已經倒跌，且愈踩愈深，寧德時代全日挫５﹒９％，

是６月９日以來最大單日跌幅，收報５３２﹒８９元，抵銷過去多日升幅。

汽車板塊跌幅居前，長安汽車（深：０００６２５）插水７﹒４％，比亞迪

（深：００２５９４）跌３﹒８％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌２﹒９％，長城汽車

（滬：６０１６３３）跌２﹒７％，上汽集團（滬：６００１０４）跌２％。

半導體板塊領跌，東微半導（滬：６８８２６１）跌１１﹒４％，創耀科技

（滬：６８８２５９）跌１０﹒９％，炬光科技（滬：６８８１６７）跌１０﹒７％，希荻微

（滬：６８８１７３）跌１０﹒６％，賽微微電（滬：６８８３２５）跌１０﹒２％，國芯科技

（滬：６８８２６２）、芯源微（滬：６８８０３７）跌９﹒３％，宏微科技

（滬：６８８７１１）跌９﹒２％。



＊平保業績勁，做跌市奇葩＊



美國商務部以國家安全和外交政策為由，再將７間中國實體列入出口管制清單，７間實體大

多數與航空、航天、電子領域有關。美國商務部表示，列入清單的實體違反美國國家安全或外交

政策利益，獲取或試圖獲取美國產品，以支持中國的軍事現代化。

７間實體包括歐比特（深：３０００５３），該公司股價跌２﹒１％，同受制裁的中國電子

科技集團旗下目前擁有５家上市公司，其中衛士通（深：００２２６８）瀉５﹒７％，電科數字

（滬：６００８５０）挫４﹒５％，太極股份（深：００２３６８）跌４﹒２％。

中國平安（滬：６０１３１８）上半年淨利潤６０２﹒７３億元，按年升３﹒９１％，超過

市場預估，派發中期息９２分，投資收益重回正數錄１４７﹒６５億元，仍按年跌６７％。中國

平安績後獲追捧，股價全日升２﹒２％；同業同漲，成跌市奇葩，中國人壽

（滬：６０１６２８）升５％，中國太保（滬：６０１６０１）走高０﹒５％，中國人保

（滬：６０１３１９）升０﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０８２﹒４２ －１﹒８９

上證綜合指數 ３２１５﹒２０ －１﹒８６ ４５８３﹒６０

深證綜合指數 ２１６０﹒３８ －３﹒０１ ６６７６﹒７２

上證Ｂ股指數 ３０７﹒７６ －０﹒８２ ３﹒１０

深證Ｂ股指數 １２１６﹒８２ －１﹒８０ １﹒６３

上證１８０指數 ８５１０﹒９７ －１﹒３８

上證３８０指數 ６０２５﹒９５ －２﹒８７

深證成份指數 １２０９６﹒３９ －２﹒８８

中小創新指數 ２４９１﹒４９ －３﹒６７

深圳創業板指數 ２６７９﹒０５ －３﹒６４

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