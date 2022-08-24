《經濟通通訊社２４日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒７４％，報８５６６﹒１點，上證

３８０指數半日２﹒４７％，報６０５０﹒９點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３０億元，賣盤超買盤，淨流出

１０億元。

內地掀起房地產反腐風暴，４名國資背景的開發商高層在同一日內被通報受查，內房股沽壓

大，萬業企業（滬：６００６４１）跌６﹒３％，萬通發展（滬：６００２４６）跌４﹒８％，

宋都股份（滬：６０００７７）跌４﹒１％。

農業板塊逆勢拉升，新農開發（滬：６００３５９）升７％，敦煌種業

（滬：６００３５４）升５﹒３％，農發種業（滬：６００３１３）升４﹒７％。中泰證券近日

發布研報，全球旱情或將拉大糧食缺口，新年度玉米、小麥、稻谷的價格仍存在上漲動能。

中國平安上半年淨利潤６０２﹒７３億元，按年升３﹒９１％，超過市場預估，保險股急漲

，中國人壽（滬：６０１６２８）升４﹒９％，中國平安（滬：６０１３１８）升２﹒８％，中

國人保（滬：６０１３１９）升１﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

