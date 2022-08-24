《經濟通通訊社２４日專訊》深證成指半日跌２﹒１８％，報１２１８３﹒９６點，深證中
小創新指數半日跌３﹒２１％，報２５０３﹒５２點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４９﹒４２億元，賣盤超買盤，
淨流出２９﹒４２億元。
Ａ股新能源車高位有沽壓，長安汽車（深：０００６２５）挫６％，中通客車
（深：０００９５７）瀉３﹒１％，比亞迪（深：００２５９４）跌２﹒９％。
台海局勢從最緊張一刻漸降溫，軍工板塊面臨綿延跌浪，今早再急跌，鋼研高納
（深：３０００３４）跌７﹒６％，雷電微力（深：３０１０５０）跌５﹒５％，晨曦航空
（深：３００５８１）跌５％。
三部門發布關於促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知。鼓勵有關企業及公共交易機構等合
理開展多晶硅及電池等物料儲備，嚴禁囤積居奇。Ａ場光伏概念分化，祥鑫科技
（深：００２９６５）跌停，激智科技（深：３００５６６）跌６﹒６％，而智光電氣
（深：００２１６９）、立新能源（深：００１２５８）仍漲停，東旭藍天
（深：００００４０）升８﹒６％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｄｗ）
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