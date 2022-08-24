《經濟通通訊社２４日專訊》國家工信部、市場監管總局、能源局綜合司發布關於促進光伏

產業鏈供應鏈協同發展的通知。《通知》強調，嚴厲打擊光伏行業領域哄抬價格、壟斷、製售假

冒偽劣產品等違法違規行為。根據產業鏈各環節發展特點合理引導上下游建設擴張節奏，優化產

業區域布局，避免產業趨同、惡性競爭和市場壟斷。在光伏發電項目開發建設中，不得囤積倒賣

電站開發等資源、強制要求配套產業投資、採購本地產品。

Ａ場光伏概念分化，斯萊克（深：３００３８２）瀉１１﹒１％，祥鑫科技

（深：００２９６５）跌停，激智科技（深：３００５６６）、川潤股份（深：００２２７２）

大跌逾９％，盾安環境（深：００２０１１）、博威合金（滬：６０１１３７）等亦挫逾７％；

不過，智光電氣（深：００２１６９）、立新能源（深：００１２５８）仍升一成漲停，東旭藍

天（深：００００４０）則飆８﹒１％。

《通知》又提到，鼓勵企業結合市場需求，加快技術研發和智能創新升級。支持企業創新應

用新一代信息技術，構建硅料、硅片、電池、組件、系統集成、終端應用及重點配套材料、設備

等供應鏈大數據平台，推廣應用公平化、透明化在線採購、車貨匹配、雲倉儲等新服務，提高供

應鏈整體應變及協同能力。（ｗｌ）

