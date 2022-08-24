《經濟通通訊社２４日專訊》據《中國證券報》報道，為加強對發布證券研究報告業務和證

券分析師參加外部評選自律管理，規範證券分析師執業行為，防範利益衝突，推動證券研究業務

健康發展，中國證券業協會日前加強了相關自律管理要求，明確了券商在研報中披露對研究標的

持股情況的要求，並進一步規範了調研紀要管理。

監管要求，公司持有該股票達到相關上市公司已發行股份１％以上的，應當在證券研究報告

中向客戶披露公司持有該股票的具體情況（包括持股業務類別、持股量、鎖定期等）和發布研報

業務潛在的利益衝突風險，且在證券研究報告發布日及第２個交易日，不得進行與證券研究報告

觀點相反的交易。

《證券分析師參加外部評選規範》還要求，分析師在報名後至評選結果公布前因違法違規受

到中證監行政處罰、被採取行政監管措施或被立案調查，或被中證協採取書面自律管理措施，分

析師所在機構應當在知悉上述情況當天告知評選主辦方，並向評選主辦方提出終止相關分析師及

其所在參評團隊繼續參評；分析師在評選結果公布後至本年度結束前受到前述處理或立案調查，

分析師所在機構應當在知悉上述情況當天告知評選主辦方，並向評選主辦方提出取消相關分析師

及其所在參評團隊當年獲得的獎項。（ｗｌ）

