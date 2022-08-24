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AH股新聞

24/08/2022 16:51

《行業數據》乘聯會：上周乘用車銷量同比增４８％環比升近２４％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》乘聯會數據顯示，８月１５－２１日，乘用車零售４０﹒９萬
輛，同比增長４８％，環比上周增長２３﹒７％，較上月同期增長６％。乘用車批發３８﹒４萬
輛，同比增長３４％，環比上周增長１１﹒９％，較上月同期下降１０％。
　　８月１－２１日，乘用車零售１０２﹒４萬輛，同比去年增長３２％，較上月同期增長５％
；乘用車廠商批發１００﹒７萬輛，同比去年增長３１％，較上月同期下降３％。（ｗｌ）

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