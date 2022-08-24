《經濟通通訊社２４日專訊》人行發布２０２２年７月份金融市場運行情況。７月份，債券

市場共發行各類債券４８５９０﹒３億元（人民幣．下同）。其中，國債發行１０５３５﹒８億

元，地方政府債券發行４０６３﹒１億元，金融債券發行７６２９﹒６億元，公司信用類債券發

行１１３８６﹒９億元，信貸資產支持證券發行９７﹒４億元，同業存單發行１４６４５﹒０億

元。截至７月末，債券市場托管餘額為１４１﹒９萬億元。

截至２０２２年７月末，境外機構在中國債券市場的托管餘額為３﹒６萬億元，佔中國債券

市場托管餘額的比重為２﹒５％。其中，境外機構在銀行間債券市場的托管餘額為３﹒５萬億元

；分券種看，境外機構持有國債２﹒３萬億元、佔比６６﹒２％，政策性金融債０﹒８萬億元、

佔比２３﹒９％。



＊７月滬市日均成交量環比跌１６﹒６％＊



７月份，銀行間貨幣市場成交共計１４６﹒５萬億元，同比增加３７﹒８％，環比增加

４﹒７％。此外，當月商業匯票承兌發生額２﹒１萬億元，貼現發生額１﹒６萬億元。截至７月

末，商業匯票承兌餘額１８﹒３萬億元，貼現餘額１２﹒４萬億元。

７月末，上證指數收於３２５３﹒２點，較上月末下跌１４５﹒４點，跌幅為４﹒３％；深

證成指收於１２２６６﹒９點，較上月末下跌６２９﹒３點，跌幅為４﹒９％。７月份，滬市日

均交易量為４１８８﹒２億元，環比減少１６﹒６％；深市日均交易量為５８８１﹒３億元，環

比減少２﹒４％。（ｗｌ）

