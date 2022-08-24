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AH股新聞

24/08/2022 17:32

《神州金融》銀保監：二季度保險業資金運用餘額同比增１１﹒９％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》銀保監公布２０２２年二季度保險業資金運用情況表。數據顯
示，今年二季度保險業資金運用餘額約２４﹒７１萬億元（人民幣．下同），同比增長
１１﹒８８％。保險資金年化財務收益率為３﹒６６％，年化綜合收益率為２﹒８２％。其中，
人身險公司資金運用餘額約為２２﹒０４萬億元，同比增長１２﹒６７％；財險公司資金運用餘
額約為１﹒８７萬億元，同比增長７﹒６５％。
　　資產配置結構方面，人身險公司配置於債券的資金帳面餘額約為８﹒９４萬億元，同比增長
１６﹒２７％；配置於銀行存款的資金帳面餘額約為２﹒２７萬億元，同比增長７﹒８％；配置
於長期股權投資的資金帳面餘額約為１﹒９０萬億元，同比增長８﹒６９％；配置於股票的資金
帳面餘額約為１﹒７８萬億元，同比增長１０﹒５７％；配置於證券投資基金的資金帳面餘額約
為１﹒１６萬億元，同比增長３１﹒５４％。
　　財險公司方面，配置於債券的資金帳面餘額約為０﹒５８萬億元，同比增長１２﹒４３％；
配置於銀行存款的資金帳面餘額約為０﹒４２萬億元，同比增長３﹒３４％；配置於證券投資基
金的資帳面餘額約為０﹒１７萬億元，同比增長２８﹒４９％；配置於股票的資金帳面餘額約為
０﹒１３萬億元，同比下滑０﹒５３％；配置於長期股權投資的資金帳面餘額約為０﹒１２萬億
元，同比增長１１﹒３３％。（ｗｌ）

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