《經濟通通訊社２４日專訊》銀保監公布２０２２年二季度保險業資金運用情況表。數據顯

示，今年二季度保險業資金運用餘額約２４﹒７１萬億元（人民幣．下同），同比增長

１１﹒８８％。保險資金年化財務收益率為３﹒６６％，年化綜合收益率為２﹒８２％。其中，

人身險公司資金運用餘額約為２２﹒０４萬億元，同比增長１２﹒６７％；財險公司資金運用餘

額約為１﹒８７萬億元，同比增長７﹒６５％。

資產配置結構方面，人身險公司配置於債券的資金帳面餘額約為８﹒９４萬億元，同比增長

１６﹒２７％；配置於銀行存款的資金帳面餘額約為２﹒２７萬億元，同比增長７﹒８％；配置

於長期股權投資的資金帳面餘額約為１﹒９０萬億元，同比增長８﹒６９％；配置於股票的資金

帳面餘額約為１﹒７８萬億元，同比增長１０﹒５７％；配置於證券投資基金的資金帳面餘額約

為１﹒１６萬億元，同比增長３１﹒５４％。

財險公司方面，配置於債券的資金帳面餘額約為０﹒５８萬億元，同比增長１２﹒４３％；

配置於銀行存款的資金帳面餘額約為０﹒４２萬億元，同比增長３﹒３４％；配置於證券投資基

金的資帳面餘額約為０﹒１７萬億元，同比增長２８﹒４９％；配置於股票的資金帳面餘額約為

０﹒１３萬億元，同比下滑０﹒５３％；配置於長期股權投資的資金帳面餘額約為０﹒１２萬億

元，同比增長１１﹒３３％。（ｗｌ）

