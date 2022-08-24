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AH股新聞

24/08/2022 13:20

【ＦＯＣＵＳ】任正非籲「活下來」，自由現金流為王

　　【ＦＯＣＵＳ】過冬、寒意、瘦身。７０年代式滯脹山雨欲來，最新加入看淡的，是中國通
訊巨擘華為的創始人任正非－－２０２３年甚至到２０２５年，全世界的經濟都不可能轉好，加
上疫情影響，全球應該沒有一個地區是亮點，一定要把「活下來」作為最主要的綱領。
　
＊全球衰退將至，消費一葉知秋＊
　
　　全球經濟衰退警號大作，標普全球周二（２３日）公布，美、歐、日８月綜合ＰＭＩ齊躺平
收縮，分別報４５、４９﹒２、４８﹒９；受高溫限電、疫情反彈夾擊的中國，將於下周揭盅的
８月製造業ＰＭＩ，亦大概率延續７月的低於臨界點。
　　增長乏力、通脹高企、信心低迷，這一次情況會有多久、多糟？特斯拉首席執行官Ｅｌｏｎ
　Ｍｕｓｋ認為，衰退大約需要１２至１８個月；摩通首席執行官Ｊａｍｉｅ　Ｄｉｍｏｎ預測
，多達３０％的概率出現比嚴重衰退更壞的情況；以眼光獨到著稱的任正非似更悲觀，警告全世
界的經濟在未來３到５年內都不可能轉好，應該沒有一個地區是亮點，消費能力會有很大幅度下
降。
　　消費大降，從諸多行業巨頭的業績足見一斑。繼阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）
季度收入分別首現零增長及負增長後，剛公布業績的京東（０９６１８）亦錄有記錄以來最慢增
長（５﹒４％）。至於手機銷量曾經坐上全球頭把交椅的華為，上半年消費者業務收入按年跌逾
２５％，相比２０２０年同期更暴瀉逾６０％。
　
＊不要再講故事，叫停盲目擴張＊
　
　　怎麼辦？７７歲的任正非就指，未來三年要把「活下來」作為最主要的綱領，生存基點要調
整到以現金流和真實利潤為中心，不能再僅以銷售收入為目標；不要再講故事，一定要講實現；
盲目擴張、盲目投資的業務要收縮或關閉；獎金升職升級與經營結果掛勾，讓寒氣傳遞到每個人

　　此跟橋水創始人Ｒａｙ　Ｄａｌｉｏ「高配質量，低配增長（ｏｖｅｒｗｅｉｇｈｔ　
　　此跟橋水創始人Ｒａｙ　Ｄａｌｉｏ「高配質量，低配增長（ｏｖｅｒｗｅｉｇｈｔ　
ｑｕａｌｉｔｙ　ａｎｄ　ｕｎｄｅｒｗｅｉｇｈｔ　ｇｒｏｗｔｈ）」，以及Ｅｌｏｎ　
Ｍｕｓｋ「負現金流的公司需要消亡（ｃｏｍｐａｎｉｅｓ　ｔｈａｔ　ａｒｅ　
ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｃａｓｈ　ｆｌｏｗ　ｎｅｅｄ　ｔｏ　ｄｉｅ）」的觀點似不謀而合。
　　鑑於此，瘦身成為企業過冬的不二之選。普華永道對７００多名美國高管的調查顯示，一半
Ｒｏｂｉｎｗｈｏｏｄ、Ｃｏｉｎｂａｓｅ、摩通等後，實體經濟範疇的健身器材生產商
Ｐｅｌｏｔｏｎ、在線家具零售商Ｗａｙｆａｉｒ、福特汽車等亦不能幸免。
　　從加槓桿、擴規模、狂燒錢，到收縮非核心業務、出售非核心資產、限制非核心投資，面對
經濟大系統開啟階段性巨變，企業、家庭、個人，一切勢反璞歸真至自由現金流。

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