《經濟通通訊社２４日專訊》再有國企地產高層遭當局調查，更是一日內４名「大佬」同被

查，包括央企華潤集團旗下的華潤置地（０１１０９）、廈門最大國企廈門建發集團，以及深圳

最大公共住房企業深圳市人才安居集團有限公司。

廈門市紀委監委網站２３日通報，廈門建發集團有限公司黨委委員、副總經理，建發房地產

集團有限公司黨委書記、董事長庄躍凱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廈門市紀委監委紀律審查

和監察調查。建發國際（０１９０８）最新公布，董事會主席兼執行董事庄躍凱受查，集團指目

前經營一切正常。

此外，廈門建發集團有限公司黨委委員，廈門建發城服發展股份有限公司黨委書記、董事長

施震涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。

中共深圳市紀律檢查委員會、深圳市監察委員會發布公告稱，深圳市人才安居集團有限公司

副總經理劉暉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

另外，華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，目

前華潤集團紀委正對其進行紀律審查，經國家監委指定四川省監委管轄，四川省監委指定綿陽市

監委管轄，綿陽市監委正對其進行監察調查。（ｃａ）



