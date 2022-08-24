《經濟通通訊社２４日專訊》內地車用電池巨頭寧德時代（深：３００７５０）公布，今年

上半年營業收入按年增長１﹒５６倍至１１２９﹒７１億元（人民幣．下同），奈何原料漲價拖

累毛利率按年急跌８﹒５８個百分點至１８﹒６８％，純利按年僅增長８２﹒１６％至

８１﹒６８億元。

寧德時代同時宣布分紅預案，計劃每１０股派發現金紅利６﹒５２８元，不送股，並不進行

資本公積轉增股本。

主打的動力電池系統業務方面，期內收入按年增長１﹒５９倍至７９１﹒４２億元，惟營業

成本漲幅達到１﹒８６倍，拖累毛利率按年倒退７﹒９６個百分點至１５﹒０４％。鋰電池材料

分部收入按年增長１﹒７４倍至１３６﹒６９億元，惟營業成本漲幅也達到１﹒７５倍，因此毛

利率也跌０﹒５個百分點至２０﹒６５％。

寧德時代稱，已建立及時追蹤重要原材料市場供求和價格變動的信息系統，通過提前採購等

措施保障原材料供應及控制採購成本；又已採取簽署長期協議訂單、投資合作、回收利用、自行

開採等措施保障供應鏈安全，同時通過與客戶友好協商動態調整產品價格，一定程度傳導原材料

漲價壓力。（ｃａ）



