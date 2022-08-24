《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指低開１２點，報１９６４４點。最高升
４４點報１９７０１點，最低跌２７９點報１９３７７點。恒指收報１９５０３點，跌１５３點
或０﹒７８％。
按額度計算，北水全日淨流出２﹒９３億元，減少５９﹒８％。北水淨買入最多的個股依次
是中國海洋石油（００８８３）、華潤置地（０１１０９）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多
的依次是美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、中國移動（００９４１）。
主板成交８６６﹒３１億元增加４﹒３％。其中港股通成交１９３﹒９億元，佔總成交
２２﹒４％。
＊內地汽柴油價２４日凌晨起下調＊
根據國家發改委消息，新一輪成品油調價窗口將於今晚２４時開啟。本次油價調整具體情況
如下：國內汽、柴油價格每噸分別下調２０５元（人民幣．下同）及２００元。至此，油價迎來
五連降。據《央視》報道，大多數地區０號柴油將重返７元時代。
中國海洋石油升３﹒３６％報１０﹒１６元，北水淨買入５﹒１億元；華潤置地跌０﹒８％
報３０﹒９５元，北水淨買入１﹒８億元；李寧跌１﹒２％報６９﹒９元，北水淨買入１﹒３億
元。
美團跌１﹒４％報１６８﹒７元，北水淨賣出８﹒９億元；香港交易所跌０﹒７９％報
３２７﹒４元，北水淨賣出３億元；中國移動跌０﹒８５％報５２﹒４５元，北水淨賣出２﹒２
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ５﹒０９
華潤置地 （０１１０９） １﹒７７
李寧 （０２３３１） １﹒２８
長城汽車 （０２３３３） １﹒１４
快手 （０１０２４） ０﹒６２
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －８﹒９０
香港交易所 （００３８８） －２﹒９５
中國移動 （００９４１） －２﹒１７
藥明生物 （０２２６９） －１﹒６０
騰訊控股 （００７００） －０﹒９３
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