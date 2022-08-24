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AH股新聞

24/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒９３億元，買中海油沽美團

　　《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指低開１２點，報１９６４４點。最高升
４４點報１９７０１點，最低跌２７９點報１９３７７點。恒指收報１９５０３點，跌１５３點
或０﹒７８％。
　　按額度計算，北水全日淨流出２﹒９３億元，減少５９﹒８％。北水淨買入最多的個股依次
是中國海洋石油（００８８３）、華潤置地（０１１０９）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多
的依次是美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交８６６﹒３１億元增加４﹒３％。其中港股通成交１９３﹒９億元，佔總成交
２２﹒４％。
　　　
＊內地汽柴油價２４日凌晨起下調＊
　
　　根據國家發改委消息，新一輪成品油調價窗口將於今晚２４時開啟。本次油價調整具體情況
如下：國內汽、柴油價格每噸分別下調２０５元（人民幣．下同）及２００元。至此，油價迎來
五連降。據《央視》報道，大多數地區０號柴油將重返７元時代。
　　中國海洋石油升３﹒３６％報１０﹒１６元，北水淨買入５﹒１億元；華潤置地跌０﹒８％
報３０﹒９５元，北水淨買入１﹒８億元；李寧跌１﹒２％報６９﹒９元，北水淨買入１﹒３億
元。
　　美團跌１﹒４％報１６８﹒７元，北水淨賣出８﹒９億元；香港交易所跌０﹒７９％報
３２７﹒４元，北水淨賣出３億元；中國移動跌０﹒８５％報５２﹒４５元，北水淨賣出２﹒２
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　５﹒０９
　　華潤置地　　　（０１１０９）　　　　　　１﹒７７
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒２８
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　　１﹒１４
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　０﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－８﹒９０
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－２﹒９５
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－２﹒１７
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒６０
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－０﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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